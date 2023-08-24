Операція "Синиця": з'явилися нові фото російського Мі-8, що сів в Україні

Російський Мі-8, що сів в Україні. Фото: українські ЗМІ

Головне управління розвідки Міністерство оборони України успішно провела операцію, яку готувала останні півроку. Нашим розвідникам вдалося виманити в Україну гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії.

В ЗМІ з'явилися світлини цього гвинтокрила.

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Операція "Синиця"

Російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом із усім екіпажем прилетів на одну з українських авіабаз та здався ЗСУ. В мережі почали з'являтися світлини цього гвинтокрила.

Російський Мі-8. Фото: соцмережі

ЗМІ пишуть, що гелікоптер належав полку, що базувався на Далекому сході Росії: на аеродромі "Чернігівка" у Приморському краї.

Ця спецоперація Гловного управління розвідки називалася "Синиця" і була дуже схожа на операцію "Діамант", яку провів у 1966 році ізраїльський "Моссад", переконавши іракського пілота викрасти найсучасніший на той момент радянський Міг-21.

"Ця історія обіцяє стати легендарною. Російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом з усім екіпажем перелетів до України та здався ЗСУ. Має місце перша в історії усвідомлена здача у полон російського бойового гелікоптера! Це просто сенсація, яка деморалізує путінську еліту військової авіації", — написав у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Про подробиці цієї операції у розвідці пообіцяли повідомити згодом.

Нагадаємо, разом із пілотом на борту Мі-8 були двоє членів екіпажу, які не знали, куди летять. Гелікоптер приземлився у Харківській області. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні. Його родину ще раніше вивезли з РФ.