Операция "Синица": появились новые фото севшего в Украине Ми-8

Российский Ми-8, севший в Украине. Фото: украинские СМИ

Главное управление разведки Министерство обороны Украины успешно провело операцию, которую готовила последние полгода. Нашим разведчикам удалось выманить в Украину вертолет Ми-8 Вооруженных сил России.

В СМИ появились фотографии этого вертолета.

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Операция "Синица"

Российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем прилетел на одну из украинских авиабаз и сдался ВСУ. В сети начали появляться фотографии этого вертолета.

Российский Ми-8. Фото: соцсети

СМИ пишут, что вертолет принадлежал полку, который базировался на Дальнем востоке России: на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.

Эта спецоперация Главного управления разведки называлась "Синица" и была очень похожа на операцию "Бриллиант", которую провел в 1966 году израильский "Моссад", убедив иракского пилота похитить самый современный на тот момент советский Миг-21.

"Эта история обещает стать легендарной. Российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ. Имеет место первая в истории осознанная сдача в плен российского боевого вертолета! Это просто сенсация, деморализующая путинскую элиту военной авиации", — написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

О подробностях этой операции в разведке пообещали сообщить впоследствии.

Напомним, вместе с пилотом на борту Ми-8 находились два члена экипажа, которые не знали, куда летят. Вертолет приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. Пилот и его семья находятся в Украине. Его семью еще раньше увезли из РФ.