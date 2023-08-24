Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Операция "Синица": появились новые фото севшего в Украине Ми-8 arrow

Операция "Синица": появились новые фото севшего в Украине Ми-8

24 августа 2023 23:29
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Операция "Синица": появились новые фото севшего в Украине Ми-8
Российский Ми-8, севший в Украине. Фото: украинские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Главное управление разведки Министерство обороны Украины успешно провело операцию, которую готовила последние полгода. Нашим разведчикам удалось выманить в Украину вертолет Ми-8 Вооруженных сил России.

В СМИ появились фотографии этого вертолета.

Читайте также:

Операция "Синица"

Российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем прилетел на одну из украинских авиабаз и сдался ВСУ. В сети начали появляться фотографии этого вертолета.

Российский Ми-8. Фото: соцсети

СМИ пишут, что вертолет принадлежал полку, который базировался на Дальнем востоке России: на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.

Эта спецоперация Главного управления разведки называлась "Синица" и была очень похожа на операцию "Бриллиант", которую провел в 1966 году израильский "Моссад", убедив иракского пилота похитить самый современный на тот момент советский Миг-21.

"Эта история обещает стать легендарной. Российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ. Имеет место первая в истории осознанная сдача в плен российского боевого вертолета! Это просто сенсация, деморализующая путинскую элиту военной авиации", — написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

О подробностях этой операции в разведке пообещали сообщить впоследствии.

Напомним, вместе с пилотом на борту Ми-8 находились два члена экипажа, которые не знали, куда летят. Вертолет приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. Пилот и его семья находятся в Украине. Его семью еще раньше увезли из РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости на 24 августа: День Независимости Украины и пакет помощи от Германии

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз