Ізраїль 15 років готував операцію з підриву пейджерів у Лівані

Наслідки вибухів пейджерів в Лівані 17 вересня. Фото: Reuters

Ізраїль причетний до виробництва пейджерів, які цього тижня масово вибухали в Лівані в бойовиків "Хезболли". Операція з "перекриття ланцюжка поставок" планувалася щонайменше 15 років.

Про це повідомило видання ABC News із посиланням на джерело в американській розвідці у п'ятницю, 20 вересня.

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За даними джерела в американській розвідці, Ізраїль причетний до виробництва пейджерів, які цього тижня вибухнули у бойовиків "Хезболли", причому така операція з "перекриття ланцюжка поставок" планувалася щонайменше 15 років.

За словами джерела, ЦРУ довго не хотіло застосовувати цю тактику, оскільки ризик для невинних людей був занадто високим.

Планування атаки відбувалося за участю підставних компаній, де кілька рівнів ізраїльських розвідників прикривали легальну компанію, яка виробляла пейджери, причому принаймні деякі з тих, хто виконував роботу, не знали, на кого вони насправді працювали.

Механізм підриву пейджерів

Як повідомило джерело ABC News, у пейджери було закладено від однієї до двох унцій вибухівки та дистанційний детонатор для підриву.

За словами міністра охорони здоров'я Лівану Фірасса аль-Аб'яда, за два дні в результаті вибухів у Лівані, які були здійснені дистанційно за допомогою вибухівки, закладеної в пейджерах або раціях, загинуло щонайменше 37 осіб і 2 931 було поранено.

Конфлікт між "Хезболою" та Ізраїлем розгорівся в четвер, коли Ізраїль завдав ударів по Лівану, а "Хезболла" відкрила вогонь у відповідь.

Реакція Угорщини

В угорській компанії BAC Consulting, яка уклала контракт на виробництво пейджерів від імені Gold Apollo в Тайвані, на запити журналістів не відповіли.

А представник угорського уряду заявив, що пейджери ніколи не були в Угорщині, а компанія була "торговим посередником, без виробничих або операційних потужностей в Угорщині".