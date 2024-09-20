Израиль 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров в Ливане

Последствия взрывов пейджеров в Ливане 17 сентября. Фото: Reuters

Израиль причастен к производству пейджеров, на этой неделе массово взрывавшихся в Ливане боевиков "Хезболлы". Операция по "перекрытию цепочки поставок" планировалась не менее 15 лет.

Об этом сообщило издание ABC News со ссылкой на источник в американской разведке в пятницу, 20 сентября.

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По данным источника в американской разведке, Израиль причастен к производству пейджеров, которые на этой неделе взорвались у боевиков "Хезболлы", причем такая операция по "перекрытию цепочки поставок" планировалась по меньшей мере 15 лет.

По словам источника, ЦРУ долго не хотело применять эту тактику, поскольку риск для невинных людей был слишком высоким.

Планирование атаки происходило с участием подставных компаний, где несколько уровней израильских разведчиков прикрывали легальную компанию, которая производила пейджеры, причем по крайней мере некоторые из тех, кто выполнял работу, не знали, на кого они на самом деле работали.

Механизм подрыва пейджеров

Как сообщил источник ABC News, в пейджеры было заложено от одной до двух унций взрывчатки и дистанционный детонатор для подрыва.

По словам министра здравоохранения Ливана Фирасса аль-Абьяда, за два дня в результате взрывов в Ливане, которые были осуществлены дистанционно с помощью взрывчатки, заложенной в пейджерах или рациях, погибло по меньшей мере 37 человек и 2 931 был ранен.

Конфликт между "Хезболой" и Израилем разгорелся в четверг, когда Израиль нанес удары по Ливану, а "Хезболла" открыла ответный огонь.

Реакция Венгрии

В венгерской компании BAC Consulting, которая заключила контракт на производство пейджеров от имени Gold Apollo в Тайване, на запросы журналистов не ответили.

А представитель венгерского правительства заявил, что пейджеры никогда не были в Венгрии, а компания была "торговым посредником, без производственных или операционных мощностей в Венгрии".