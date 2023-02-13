Майя Санду розповіла про плани кремля щодо Молдови

Президентка Молдови Майя Санду

Кремль хоче за допомогою опозиційних протестів та із залученням людей з військовою підготовкою дестабілізувати ситуацію в Молдові. Окрім того, росія хоче поставити в країні своє "керівництво".

Із такою заявою виступила президентка Молдови Майя Санду, пише Newsmaker.

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Президентка Молдови наголосила, що росія вже не вперше хоче дестабілізувати ситуацію в країні.

"План (росії. — Ред.) на майбутній період передбачає диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників", — заявила вона.

За словами Санду, кремль за допомогою протестів хоче здійснити держпереворот та змінити владу в Кишиневі на власних людей.

"Документи, отримані від наших українських партнерів, вказують на місця та логістичні аспекти організації цієї підривної діяльності. План також передбачає використання іноземців для насильницьких дій. Наприклад, матеріали містять інструкції щодо правил в'їзду до Молдови для громадян росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії", — розповіла Санду.

Натомість правоохоронні органи країни вже готуються до можливих диверсій росії і тримають ситуацію під контролем.

Нагадаємо, під час саміту у Брюсселі Президент України Володимир Зеленський розповів, що передав керівництву Молдови документи, отримані українською розвідкою щодо дестабілізаційних планів рф.