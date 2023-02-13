Майя Санду рассказала о планах кремля относительно Молдовы

Оппозиционные протесты с привлечением военных: Санду рассказала о планах рф по Молдове
Кремль хочет с помощью оппозиционных протестов и с привлечением людей с военной подготовкой дестабилизировать ситуацию в Молдове. Кроме того, россия хочет поставить в стране свое "руководство".
С таким заявлением выступила президент Молдовы Майя Санду, пишет Newsmaker.
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Президент Молдовы подчеркнула, что россия уже не в первый раз хочет дестабилизировать ситуацию в стране.
"План (россия. — Ред.) на предстоящий период предусматривает диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, для проведения насильственных действий, нападений на государственные здания и захвата заложников", — заявила она.
По словам Санду, кремль с помощью протестов хочет совершить госпереворот и сменить власть в Кишиневе на собственных людей.
"Документы, полученные от наших украинских партнеров, указывают на места и логистические аспекты организации этой взрывной деятельности. План также предусматривает использование иностранцев для насильственных действий. Например, материалы содержат инструкции по правилам въезда в Молдову для граждан россии, Беларуси, Сербии и Черногории", — рассказала Санду.
Правоохранительные органы страны уже готовятся к возможным диверсиям россии и держат ситуацию под контролем.
Напомним, во время саммита в Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что передал руководству Молдовы документы, полученные украинской разведкой по дестабилизационным планам россии.