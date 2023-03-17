Ордер на арешт кремлівського диктатора: як відреагували в Україні

Путіна та Марію Львову-Бєлову можуть заарештувати на території країн, які ратифікували Римський статут

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт путіна та дитячої омбудсменки рф Львової-Бєлової. На це рішення вже відреагували українські політики.

Реакції зібрали журналісти Новини.LIVE.

Арешт кремлівського диктатора

Одним з перших на ордери про арешт володимир путіна та Марії Львової-Бєлової відреагував керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Політик написав, що це лише початок, далі така доля чекає й усіх інших кремлівських чиновників.

"Їх підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей. Це означає, що вони можуть бути заарештовані на території країн, які ратифікували Римський статут", — наголосив Єрмак.

А от на офіційній сторінці Верховної Ради написали, що це справді історичне рішення, та великий крок до відновлення світової справедливості.

"Тепер лише у себе на болотах росія може продовжувати кричати й заперечувати причетність до всіх звірств, скоєних в Україні... Відтепер світ ніколи не потисне руку тому, хто вирішив розпочати неспровоковану жорстоку війну в Україні", — йдеться у повідомленні.

Також на цю подію відреагував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він наголосив, що це вагомий крок до справедливості. Адже саме путін відповідальний за цей та інші злочини агресії.

"Очільник держави-терориста має обов'язково постати в суді та відповісти за всі скоєні злочини проти України", — написав глава уряду.

"Колеса справедливості крутіться", — так міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Міжнародного кримінального суду. У своєму Twitter він написав, що злочинці неодмінно відповідатимуть за крадіжки дітей та інші міжнародні злочини.

Wheels of Justice are turning: I applaud the ICC decision to issue arrest warrants for Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova over forcible transfer of Ukrainian children. International criminals will be held accountable for stealing children and other international crimes. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 17, 2023

Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук написала, що це перший серйозний крок у засудженні дій рф щодо незаконної депортації українських дітей.

А от нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко досить креативно відреагував на цю новину.

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.