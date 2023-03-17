Ордер на арест кремлевского диктатора: как отреагировали в Украине

Путина и Марию Львову-Белову могут арестовать на территории стран, ратифицировавших Римский устав

Международный уголовный суд выдал ордера на арест путина и детской омбудсменки рф Львовой-Беловой. На это решение уже отреагировали украинские политики.

Реакции собрали журналисты Новини.LIVE.

Арест кремлевского диктатора

Одним из первых на ордера об аресте владимира путина и Марии Львовой-Беловой отреагировал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Политик написал, что это только начало, далее такая судьба ждет всех остальных кремлевских чиновников.

"Их подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей. Это значит, что они могут быть арестованы на территории стран, ратифицировавших Римский устав", — подчеркнул Ермак.

А вот на официальной странице Верховной Рады написали, что это действительно историческое решение и большой шаг к восстановлению мировой справедливости.

"Теперь только у себя на болотах россия может продолжать кричать и отрицать причастность ко всем зверствам, совершенным в Украине... Теперь мир никогда не пожмет руку тому, кто решил начать непровоцированную жестокую войну в Украине", — говорится в сообщении.

Также на это событие отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что это весомый шаг к справедливости. Ведь именно путин ответствен за это и другие преступления.

"Председатель государства-террориста должен обязательно предстать в суде и ответить за все совершенные преступления против Украины", — написал глава правительства.

"Колеса справедливости крутятся", — так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение Международного уголовного суда. В своем Twitter он написал, что преступники обязательно будут отвечать за кражи детей и другие международные преступления.

Wheels of Justice are turning: I applaud ICC decision to issue arrest warrants for Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova over forcible transfer of Ukrainian children. International criminals will be held accountable for stealing children and other international crimes. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 17 марта, 2023

Вице-премьер-министр Ирина Верещук написала, что это первый серьезный шаг в осуждении действий россии относительно незаконной депортации украинских детей.

А вот нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко достаточно креативно отреагировал на эту новость.

Напомним, сегодня, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента россии владимира путина и детской омбудсменки Марии Львовской-Беловой.