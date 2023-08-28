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Організував концтабори для українців: СБУ оголосила підозру генерал-полковнику РФ

28 серпня 2023 18:19
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Валерія Пержун
редактор
Організував концтабори для українців: СБУ оголосила підозру генерал-полковнику РФ
Генерал-полковник армії РФ Аркадій Гостєв. Фото: росЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор


СБУ повідомила про підозру головному тюремнику РФ генерал-полковнику Аркадію Гостєву. Він створив мережу концтаборів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє СБУ.

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Що відомо про діяльність генерал-полковника РФ Аркадія Гостєва

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського генерал-полковника Аркадія Гостєва. Він є директором федеральної служби виконання покарань та причетний до воєнних злочинів на ТОТ.

"За вказівкою Кремля він створив на тимчасово окупованій частині нашої держави мережу російських тюрем під виглядом "виправних" та "лікувально-виправних" установ. Відповідне рішення Москви було закріплено розпорядженням № 97-р за підписом голови уряду РФ Михайла Мішустіна", — інформує СБУ.

Саме Гостєв відповідає за призначення керівників окупаційних в’язниць та визначає "режим" їхньої діяльності у складі загарбницьких органів РФ.

"Він особисто організовує та контролює участь своїх "підлеглих" у каральних заходах проти учасників руху опору в тимчасово окупованих регіонах України", — повідомили  відомстві.

За даними слідства, створені тюремні об’єкти окупанти використовують як "концтабори" і катівні, до яких ув’язнюють мешканців тимчасово захоплених регіонів України.

"У застінках до людей застосовують жорстокі тортури, у тому числі з використанням електричного струму та інсценування "розстрілів", — йдеться у повідомленні.

Оскільки фігурант перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

"Ворога буде покарано!", — запевняє СБУ.

Нагадаємо, СБУ затримала російську агентку, яка наводила "Гради" і "Шахеди" на Херсон.

Також СБУ "накрила" військових чиновників, які дозволяли чоловікам втікати за кордон.

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