Организовал концлагеря для украинцев: СБУ объявила подозрение генерал-полковнику РФ

Генерал-полковник армии РФ Аркадий Гостев. Фото: росСМИ



СБУ сообщила о подозрении главному тюремщику РФ генерал-полковнику Аркадию Гостеву. Он создал сеть концлагерей на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает СБУ.

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Служба безопасности собрала доказательную базу на российском генерал-полковнике Аркадии Гостеве. Он является директором федеральной службы исполнения наказаний и причастен к военным преступлениям на ВОТ.

"По указанию Кремля он создал на временно оккупированной части нашего государства сеть российских тюрем под видом "исправительных" и "лечебно-исправительных" учреждений. Соответствующее решение Москвы было закреплено распоряжением № 97-р подписью главы правительства РФ Михаила Мишустина", — информирует СБУ.

Именно Гостьев отвечает за назначение руководителей оккупационных тюрем и определяет "режим" их деятельности в составе захватнических органов РФ.

"Он лично организует и контролирует участие своих "подчиненных" в карательных мероприятиях против участников движения сопротивления во временно оккупированных регионах Украины", — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, созданные тюремные объекты оккупанты используют как "концлагеря" и застенчивые, в которые заточены жители временно захваченных регионов Украины.

"В застенках к людям применяют жестокие пытки, в том числе с использованием электрического тока и инсценировки "расстрелов", — говорится в сообщении.

Поскольку фигурант находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

"Враг будет наказан!", — уверяет СБУ.

Напомним, СБУ задержала российскую агентку, которая приводила "Грады" и "Шахеды" в Херсон.

Также СБУ "накрыла" военных чиновников, позволявших мужчинам бежать за границу.