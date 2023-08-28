Организовал концлагеря для украинцев: СБУ объявила подозрение генерал-полковнику РФ
СБУ сообщила о подозрении главному тюремщику РФ генерал-полковнику Аркадию Гостеву. Он создал сеть концлагерей на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает СБУ.
Что известно о деятельности генерал-полковника РФ Аркадия Гостева
Служба безопасности собрала доказательную базу на российском генерал-полковнике Аркадии Гостеве. Он является директором федеральной службы исполнения наказаний и причастен к военным преступлениям на ВОТ.
"По указанию Кремля он создал на временно оккупированной части нашего государства сеть российских тюрем под видом "исправительных" и "лечебно-исправительных" учреждений. Соответствующее решение Москвы было закреплено распоряжением № 97-р подписью главы правительства РФ Михаила Мишустина", — информирует СБУ.
Именно Гостьев отвечает за назначение руководителей оккупационных тюрем и определяет "режим" их деятельности в составе захватнических органов РФ.
"Он лично организует и контролирует участие своих "подчиненных" в карательных мероприятиях против участников движения сопротивления во временно оккупированных регионах Украины", — сообщили в ведомстве.
По данным следствия, созданные тюремные объекты оккупанты используют как "концлагеря" и застенчивые, в которые заточены жители временно захваченных регионов Украины.
"В застенках к людям применяют жестокие пытки, в том числе с использованием электрического тока и инсценировки "расстрелов", — говорится в сообщении.
Поскольку фигурант находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.
"Враг будет наказан!", — уверяет СБУ.
Напомним, СБУ задержала российскую агентку, которая приводила "Грады" и "Шахеды" в Херсон.
Также СБУ "накрыла" военных чиновников, позволявших мужчинам бежать за границу.