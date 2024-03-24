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OSINT-аналітики показали карту приблизного маршруту ракет та шахедів під час нічної атаки

24 березня 2024 12:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
OSINT-аналітики показали карту приблизного маршруту ракет та шахедів під час нічної атаки
Ракета в небі. Ілюстративне фото: nationalinterest org
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в ніч на неділю, 24 березня, здійснили масовану атаку на міста України. Ворог запустив по областях ракети зі стратегічної авіації та дрони-камікадзе.

Ймовірний маршрут повітряних цілей опублікував моніторинговий Telegram-канал monitorwar.

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Так, OSINT-аналітики оприлюднили візуалізацію приблизного маршруту ударних БпЛА типу "Shahed" та крилатих ракет повітряного базування Х-101/555/55 під час нічної атаки.

Маршрути ракет та дронів 24 березня
Маршрути повітряних цілей. Фото: monitorwar.

"Маршрути можуть бути спеціально з похибкою/не до кінця доведені", — зауважили в повідомленні.

Представники моніторингового каналу зазначили, що вся інформація на мапі публічна та ніякої цінності ворогу не несе.

Нагадаємо, під час нічної атаки по Україні росіяни випустили 29 крилатих ракет та 28 ударних дронів. Сили ППО збили 43 повітряні цілі.

Також ми писали, що вранці одна з російських ракет залетіла в повітряний простір Польщі. У міноборони країни зазначили, що метою завданих ударів були населені пункти на заході України.

Крім того, окупанти завдали повторного удару по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області. За попередньою інформацією, зафіксовано два влучання.

безпілотники
окупанти
ППО
ракети
війна в Україні

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