OSINT-аналитики показали карту приблизительного маршрута ракет и шахедов во время ночной атаки

Ракета в небе. Иллюстративное фото: nationalinterest org

Российские захватчики в ночь на воскресенье, 24 марта, совершили массированную атаку на города Украины. Враг запустил по областям ракеты со стратегической авиации и дроны-камикадзе.

Вероятный маршрут воздушных целей опубликовал мониторинговый Telegram-канал monitorwar.

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Так, OSINT-аналитики обнародовали визуализацию приблизительного маршрута ударных БпЛА типа Shahed и крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555/55 во время ночной атаки.

Маршруты воздушных целей. Фото: monitorwar.

"Маршруты могут быть специально с погрешностью/не до конца доведены", — отметили в сообщении.

Представители мониторингового канала отметили, что вся информация на карте публична и никакой ценности врагу не несет.

Напомним, во время ночной атаки по Украине россияне выпустили 29 крылатых ракет и 28 ударных дронов. Силы ПВО сбили 43 воздушных целей.

Также мы писали, что утром одна из российских ракет влетела в воздушное пространство Польши. В минобороны страны отметили, что целью нанесенных ударов были населенные пункты на западе Украины.

Кроме того, оккупанты нанесли повторный удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. По предварительной информации, зафиксировано два попадания.