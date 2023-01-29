Останнє інтерв’ю Монастирського — що розповів загиблий очільник МВС

Останнє інтерв’ю: загиблий очільник МВС Монастирський розповів, чого хотів би найбільше
У міністерстві внутрішніх справ показали останнє інтерв'ю загиблого очільника відомства Дениса Монастирського. У ньому він розповів, чого хотів би найбільше та коли Україна здобуде перемогу у війні.
Відповідне відео опублікував телеканал "Рада".
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Що сказав Денис Монастирський
Загиблий у авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що найбільше хотів би, аби українські сім'ї нарешті об'єдналися.
"Ці баланси сьогодні порушені у кожної української родини. Моя родина — це велике щастя, яке я маю. Це допомагає пережити ці складні місяці. Я б дуже хотів, щоб українські сім’ї мали можливість об’єднатися", — сказав він.
Окрім того, глава МВС поділився, що є відчуття, що цей рік стане переможним для України.
"Є таке внутрішнє сприйняття того, що наступний рік буде переможним. Оце відчуття, воно не є нав'язаним з кимось зверху, воно є всередині кожного з нас", — заявив Монастирський.
Нагадаємо, 18 січня у Броварах впав вертоліт ДСНС, на порту якого перебувало керівництво МВС. Тоді внаслідок авіатрощі загинуло 14 людей, серед них — одна дитина.
Відомо, що попрощатися з керівництвом МВС прибули тисячі українців. Сама церемонія відбувалась в Українському домі і тривала кілька годин. Дениса Монастирського, Євгена Єніна, Михайла Павлушка, Миколу Анацького поховали на Байковому цвинтарі Києва поряд. Тетяну Шутяк та Андрія Маринченка за ініціативою родичів поховали у Хмельницькому та Каневі відповідно.