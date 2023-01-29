Последнее интервью Монастырского — что рассказал погибший глава МВД

Глава МВД подытожил сверхсложный 2022 год и поделился амбициозными планами на 2023 год

В министерстве внутренних дел показали последнее интервью погибшего главы ведомства Дениса Монастырского. В нем он рассказал, чего хотел бы больше и когда Украина одержит победу в войне.

Соответствующее видео опубликовал телеканал "Рада".

Что сказал Денис Монастырский

Погибший в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что больше всего хотел бы, чтобы украинские семьи наконец-то объединились.

"Эти балансы сегодня нарушены у каждой украинской семьи. Моя семья — это большое счастье, которое у меня есть. Это помогает пережить эти сложные месяцы. Я бы очень хотел, чтобы украинские семьи имели возможность объединиться", — сказал он.

Кроме того, глава МВД поделился, что есть ощущение, что этот год станет победным для Украины.

"Есть такое внутреннее восприятие того, что следующий год будет победным. Это ощущение, оно не навязано с кем-то сверху, оно внутри каждого из нас", — заявил Монастырский.

Напомним, 18 января в Броварах упал вертолет ГСЧС, на порту которого находилось руководство МВД. Тогда в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, среди них один ребенок.

Известно, что попрощаться с руководством МВД прибыли тысячи украинцев. Сама церемония проходила в Украинском доме и продолжалась несколько часов. Дениса Монастырского, Евгения Енина, Михаила Павлушка, Николая Анацкого похоронили на Байковом кладбище Киева рядом. Татьяну Шутяк и Андрея Маринченко по инициативе родственников похоронили в Хмельницком и Каневе соответственно.