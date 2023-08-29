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Отримати статус УБД стало ще простіше: потрібен лише один документ

29 серпня 2023 04:45
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Як отримати статус УБД — процедуру спростили до одного документа
Статус учасника бойових дій для військових. Фото: google.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Якщо раніше військовим для отримання статусу учасника бойових дій (УБД) необхідно було зібрати низку паперів з підписами та доказами участі у заходах з оборони та захисту держави. То нарешті Уряд підтримав спрощену процедуру, зменшивши кількість необхідних документів. 

Таку інформацію повідомили в Міністерстві оборони України. 

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Зазначається, що Кабінет міністрів підтримав проєкт постанови, який був розроблений Міноборони. Цим документом вносяться зміни до "Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій".

Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, оновлений підхід передбачає спрощену процедуру отримання статусу учасника бойових дій, який допоможе військовим звільнитися від бюрократії.

Тепер для звернення до відповідних комісій із визначення статусу УБД достатньо надавати лише одну довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для:

  • забезпечення оборони України;
  • захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

 

Як отримати статус УБД — процедуру спростили до одного документа
Військовий тримає документи для отримання статусу УБД. Фото: novynarnia.com

"Ця довідка повинна містити інформацію про документи, які підтверджують участь особи у відповідних заходах, і саме вона стане основою для присвоєння статусу учасника бойових дій. Цей крок значною мірою допоможе звільнитися від зайвої бюрократії та прискорити процедуру визнання внеску у захист України та присвоєння їм статусу учасника бойових дій", — прокоментував Резніков.

Таким чином запроваджені зміни мають значно полегшити та пришвидшити доступ для наших захисників та захисниць до передбачених законодавством пільг та гарантій.

Раніше ми повідомляли, які пільги передбачені для УБД, котрі мають авто.

Нагадаємо, ми писали, які пільги мають родини військових та УБД.

Також ми розповідали, хто з військових має право на безкоштовне житло та інші житлові пільги.

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