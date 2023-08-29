Как получить статус УБД — процедуру упростили в один документ

Статус участника боевых действий для военных. Фото: google.com

Если раньше военным для получения статуса участника боевых действий (УБД) необходимо было собрать ряд бумаг с подписями и доказательствами участия в мероприятиях по обороне и защите государства. Наконец-то Правительство поддержало упрощенную процедуру, уменьшив количество необходимых документов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Читайте также:

Отмечается, что Кабинет министров поддержал проект постановления, разработанный Минобороны. Этим документом вносятся изменения в "Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий".

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, обновленный подход предусматривает упрощенную процедуру получения статуса участника боевых действий, который поможет военным освободиться от бюрократии.

Теперь для обращения в соответствующие комиссии по определению статуса УБД достаточно предоставлять только одну справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для:

обеспечение обороны Украины;

защиты сохранности населения и интересов страны в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Военный держит документы для получения статуса УБД. Фото: novynarnia.com

"Эта справка должна содержать информацию о документах, подтверждающих участие лица в соответствующих мероприятиях, и именно она станет основой для присвоения статуса участника боевых действий. Этот шаг в значительной степени поможет освободиться от лишней бюрократии и ускорить процедуру признания вклада в защиту Украины и присвоение им статуса участника боевых действий", — прокомментировал Резников.

Таким образом, введенные изменения должны значительно облегчить и ускорить доступ для наших защитников и защитниц к предусмотренным законодательством льготам и гарантиям.

Ранее мы сообщали, какие льготы предусмотрены для УБД, у которых есть авто.

Напомним, мы писали, какие льготы имеют семьи военных и УБД.

Также мы рассказывали, кто из военных имеет право на бесплатное жилье и другие жилищные льготы.