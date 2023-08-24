Падіння літака Пригожина: як відреагував світ

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

У середу, 23 серпня, в Росії у Тверській області впав літак, який належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Міністерство надзвичайних ситуацій Росії повідомило, що в списку загиблих пасажирів був сам ватажок "вагнерівців".

Новини.LIVE зібрали інформацію, як світ відреагував на авіакатастрофу в Росії.

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Як відомо, командир найманців Євген Пригожин значився пасажиром приватного літака, який розбився 23 серпня, внаслідок чого загинули всі 10 осіб.

Згодом державний телеканал РФ "Россия 24" повідомив про загибель Євгена Пригожина.

Реакція США

Після цієї авіакатастрофи президент США Джо Байден заявив, що його "не здивували" новини про те, що Пригожин міг загинути в авіакатастрофі в Росії.

"Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований. У Росії мало що відбувається, за чим не стояв би Путін. Але я не знаю достатньо, щоб сказати точно", — сказав він.

Зауважимо, у липні Байден пожартував, що якби він був Пригожиним, "я б стежив за тим, що їм, стежив би за своїм меню".

Водночас у своїй заяві речниця Ради національної безпеки США Адрієнн Вотсон також сказала, що "якщо це підтвердиться, ніхто не повинен бути здивований" очевидною смертю.

"Згубна війна в Україні призвела до походу приватної армії на Москву, а тепер — здавалося б — до цього", — додала вона.

Реакція України

Помічник президента Михайло Подоляк написав у соцмережах, що падіння літака було сигналом з Кремля всім, хто виявив непокірність.

"Демонстративне усунення Пригожина і команди "Вагнера" через два місяці після спроби державного перевороту є сигналом Путіна російським елітам напередодні виборів 2024 року. "Обережно! Нелояльність дорівнює смерті", — написав Подоляк.

About Prigozhin: It is worth waiting for the fog of war to disappear... Meanwhile, it is obvious that Putin does not forgive anyone for his own bestial terror. Exactly the one that nullified him in June 2023. And he was waiting for the moment. It is also obvious that Prigozhin… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 23, 2023

Нагадаємо, соратники очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина через новини про його смерть, швидше за все, хочуть виїхати з Білорусі до Росії. Наразі вони формують колони для виїзду з таборів.