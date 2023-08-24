Падение самолета Пригожина: как отреагировал мир

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

В среду, 23 августа, в России в Тверской области упал самолет, принадлежащий главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Министерство чрезвычайных ситуаций России сообщило, что в списке погибших пассажиров находился сам главарь "вагнеровцев".

Новини.LIVE собрали информацию, как мир отреагировал на авиакатастрофу в России.

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Как известно, командир наемников Евгений Пригожин числился пассажиром частного самолета, разбившегося 23 августа, в результате чего погибли все 10 человек.

Впоследствии государственный телеканал РФ "Россия 24" сообщил о гибели Евгения Пригожина.

Реакция США

После этой авиакатастрофы президент США Джо Байден заявил, что его "не удивили" новости о том, что Пригожин мог погибнуть в авиакатастрофе в России.

"Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен. В России мало что происходит, за чем не стоял бы Путин. Но я не знаю достаточно, чтобы сказать точно", — сказал он.

Заметим, в июле Байден пошутил, что будь он Пригожиным, "я бы следил за тем, что им, следил бы за своим меню".

В то же время в своем заявлении спикер Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон также сказала, что "если это подтвердится, никто не должен быть удивлен" очевидной смертью.

"Гибельная война в Украине привела к походу частной армии на Москву, а теперь — казалось бы - к этому", — добавила она.

Реакция Украины

Помощник президента Михаил Подоляк написал в соцсетях, что падение самолета было сигналом из Кремля всем, кто проявил непокорность.

"Демонстративное устранение Пригожина и команды "Вагнера" через два месяца после попытки государственного переворота является сигналом Путина российским элитам накануне выборов 2024 года. "Осторожно! Нелояльность равна смерти", — написал Подоляк.

Около Prigozhin: Это волшебный ходатай, чтобы страшить бой, чтобы расслабиться... Между тем, это определенно, что Путин не может идти хоть на свой собственный бедный terror. Exactly the one that nullified him in June 2023. And he was waiting for the moment. Это тоже очевидно, что Пригожин… – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) August 23, 2023

Напомним, соратники главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина из-за новостей о его смерти, скорее всего, хотят уехать из Беларуси в Россию. Они формируют колонны для выезда из лагерей.