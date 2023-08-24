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Падение самолета Пригожина: как отреагировал мир

24 августа 2023 05:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Падение самолета Пригожина: как отреагировал мир
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 23 августа, в России в Тверской области упал самолет, принадлежащий главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Министерство чрезвычайных ситуаций России сообщило, что в списке погибших пассажиров находился сам главарь "вагнеровцев".

Новини.LIVE собрали информацию, как мир отреагировал на авиакатастрофу в России.

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Как известно, командир наемников Евгений Пригожин числился пассажиром частного самолета, разбившегося 23 августа, в результате чего погибли все 10 человек.

Впоследствии государственный телеканал РФ "Россия 24" сообщил о гибели Евгения Пригожина.

Реакция США

После этой авиакатастрофы президент США Джо Байден заявил, что его "не удивили" новости о том, что Пригожин мог погибнуть в авиакатастрофе в России.

"Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен. В России мало что происходит, за чем не стоял бы Путин. Но я не знаю достаточно, чтобы сказать точно", — сказал он.

Заметим, в июле Байден пошутил, что будь он Пригожиным, "я бы следил за тем, что им, следил бы за своим меню".

В то же время в своем заявлении спикер Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон также сказала, что "если это подтвердится, никто не должен быть удивлен" очевидной смертью.

"Гибельная война в Украине привела к походу частной армии на Москву, а теперь — казалось бы - к этому", — добавила она.

Реакция Украины

Помощник президента Михаил Подоляк написал в соцсетях, что падение самолета было сигналом из Кремля всем, кто проявил непокорность.

"Демонстративное устранение Пригожина и команды "Вагнера" через два месяца после попытки государственного переворота является сигналом Путина российским элитам накануне выборов 2024 года. "Осторожно! Нелояльность равна смерти", — написал Подоляк.

Напомним, соратники главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина из-за новостей о его смерти, скорее всего, хотят уехать из Беларуси в Россию. Они формируют колонны для выезда из лагерей.

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