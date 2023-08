Падение самолета Пригожина: как отреагировал мир

Около Prigozhin: Это волшебный ходатай, чтобы страшить бой, чтобы расслабиться... Между тем, это определенно, что Путин не может идти хоть на свой собственный бедный terror. Exactly the one that nullified him in June 2023. And he was waiting for the moment. Это тоже очевидно, что Пригожин…