Папа Римський закликав росіян шукати правду про вторгнення в Україну

Папа Римський. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Папа Римський у своєму Великодньому посланні до світу звернувся до росіян з проханням шукати правду про вторгнення їхньої країни в Україну. Він також закликав до припинення всіх конфліктів.

Про це повідомляє The Guardian.

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Папа Римський очолив урочисту пасхальну месу на площі Святого Петра і з центрального балкона базиліки звернувся з посланням і благословенням "Urbi et Orbi", яке він виголошує двічі на рік, а також сказав благословення.

Звертаючись до натовпу, який, за оцінками Ватикану, налічував близько 100 000 осіб, він говорив про "темряву і морок, в якому занадто часто опиняється наш світ", і молився до Бога за мир.

"Допоможіть улюбленому українському народові на його шляху до миру і пролийте світло Пасхи на народ росії", — сказав Папа Римський.

З початку повномасштабного вторгнення рф він регулярно називає Україну та її народ "мучениками" і використовує такі слова, як "агресія" та "звірства", щоб описати дії росії.

Папа Римський попросив у Бога:

"Потішити поранених і всіх, хто втратив близьких через війну, і дати можливість полоненим повернутися живими і неушкодженими до своїх родин. Відкрити серця всієї міжнародної спільноти, щоб вони прагнули припинити цю війну і всі конфлікти та кровопролиття в нашому світі".

Нагадаємо, у Ватикані на 7 квітня була анонсована Хресна дорога в Колізеї на тему "Голоси миру в час війни". Організатори хресної дороги цьогоріч знову поєднали представників України та росії. Підлітки ділитимуться роздумами про те, як на них вплинула війна.

Також ми писали, що 1 квітня, Папа Римський Франциск був виписаний з лікарні у Римі. Там він перебував кілька днів на лікуванні від респіраторної інфекції.

Додамо, Папа Римський Франциск заявив, що хоче приїхати до Києва. Але він зробить це тільки в тому випадку, якщо разом з Києвом відвідає і Москву, бо поодинці їхати у ці міста не планує.