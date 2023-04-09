Папа Римский призвал россиян искать правду о вторжении в Украину

Папа Римский. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Папа Римский в своем Пасхальном послании к миру обратился к россиянам с просьбой искать правду о вторжении их страны в Украину. Он также призвал к прекращению всех конфликтов.

Об этом сообщает The Guardian.

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Папа Римский возглавил торжественную пасхальную мессу на площади Святого Петра и с центрального балкона базилики обратился с посланием и благословением "Urbi et Orbi", которое он произносит дважды в год, а также сказал благословение.

Обращаясь к толпе, которая, по оценкам Ватикана, насчитывала около 100 000 человек, он говорил о "темноте и мраке, в котором слишком часто оказывается наш мир", и молился Богу о мире.

"Помогите любимому украинскому народу на его пути к миру и пролейте свет Пасхи на народ россии", — сказал Папа Римский.

С начала полномасштабного вторжения рф он регулярно называет Украину и ее народ "мучениками" и использует такие слова, как "агрессия" и "зверства", чтобы описать действия россии.

Папа Римский попросил у Бога:

"Утешить раненых и всех, кто потерял близких из-за войны, и дать возможность пленным вернуться живыми и невредимыми к своим семьям. Открыть сердца всего международного сообщества, чтобы они стремились прекратить эту войну и все конфликты и кровопролития в нашем мире".

Напомним, в Ватикане на 7 апреля была анонсирована Крестная дорога в Колизее на тему "Голоса мира во время войны". Организаторы крестной дороги в этом году снова объединили представителей Украины и россии. Подростки будут делиться размышлениями о том, как на них повлияла война.

Также мы писали, что 1 апреля Папа Римский Франциск был выписан из больницы в Риме. Там он несколько дней на лечении от респираторной инфекции.

Добавим, Папа Римский Франциск заявил, что хочет приехать в Киев. Но он сделает это только в том случае, если вместе с Киевом посетит и Москву, потому что в одиночку ехать в эти города не планирует.