Папа Римський засудив Європу через брак "креативу" для припинення війни в Україні

Папа Римський Франциск. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Папа Римський Франциск сумнівається, що країни Заходу правильно діють для забезпечення миру в усьому світі, починаючи з України.

Про це Папа Римський сказав під час апостольської поїздки до Португалії, передає Vatican News.

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"З глибокою любов'ю до Європи та в дусі діалогу, який вирізняє цей континент, ми могли б запитати її: "Куди ти пливеш, якщо не показуєш світові шляхи миру, креативні шляхи для того, щоб покласти край війні в Україні та багатьом іншим конфліктам, що спричиняють стільки кровопролиття?" — сказав понтифік.

Папа Римський розкритикував зростання інвестицій у виробництво зброї. За його словами, це призводить до виснаження автентичного людського капіталу: освіти, охорони здоров'я, держави загального добробуту.

Понтифік наголосив, що мріє про Європу, яка використовує свої таланти для врегулювання конфліктів.

Нагадаємо, 30 липня Папа Римський Франциск звернувся до влади Росії, щоб вона повернулася до "зернової угоди". Єпископ зазначив, що через блокаду українських портів після 17 липня світові ціни на зерно суттєво збільшилися.

Також ми писали, що Папа Римський Франциск планує зустрітися з російським патріархом Кирилом у Москві. Зустріч може відбутися у вересні.