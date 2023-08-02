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Папа Римский осудил Европу из-за нехватки "креатива" для прекращения войны в Украине

2 августа 2023 22:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Папа Римский осудил Европу из-за нехватки "креатива" для прекращения войны в Украине
Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Папа Римский Франциск сомневается, что страны Запада правильно действуют для обеспечения мира во всем мире, начиная с Украины.

Об этом Папа Римский сказал во время апостольской поездки в Португалию, передает Vatican News.

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"С глубокой любовью к Европе и в духе диалога, который отличает этот континент, мы могли бы спросить ее: "Куда ты плывешь, если не показываешь миру пути мира, креативные пути для того, чтобы положить конец войне в Украине и многим другим конфликтам, которые вызывают столько кровопролития?" — сказал понтифик.

Папа Римский подверг критике рост инвестиций в производство оружия. По его словам, это приводит к истощению аутентичного человеческого капитала: образования, здравоохранения, государства всеобщего благосостояния.

Понтифик подчеркнул, что мечтает о Европе, использующей свои таланты для урегулирования конфликтов.

Напомним, 30 июля Папа Римский Франциск обратился к властям России, чтобы они вернулись к "зерновому соглашению". Епископ отметил, что из-за блокады украинских портов после 17 июля мировые цены на зерно существенно увеличились.

Также мы писали, что Папа Римский Франциск намерен встретиться с российским патриархом Кириллом в Москве. Встреча может пройти в сентябре.

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