Парламент Естонії: рішення НАТО щодо членства України — неправильний сигнал для РФ

Голова комітету закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон. Фото: Scanpix/Postimees

Голова комітету закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон вважає, що послання НАТО Україні може надіслати неправильний сигнал Росії.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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Послання НАТО Україні

Відомо, що країни-члени НАТО поки що не дають запрошення Україні щодо членства в Альянсі, проте союзники обіцяють це зробити, коли буде спільна згода та вдалий час для цього.

Це стало відомо зі змісту підсумкового комюніке засідання глав держав та урядів країн Організації Північноатлантичного договору.

Також Україні дозволили вступити до НАТО без виконання плану дій щодо членства, що значно прискорить весь процес.

Голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон вважає, що нинішнє послання НАТО є неоднозначним.

"Послання НАТО Україні, на жаль, є неоднозначним і може надіслати неправильний сигнал Росії", — написав Марко Міхкельсон.

NATO's message to Ukraine is unfortunately mixed and may send the wrong signal to Russia. — Marko Mihkelson (@markomihkelson) July 11, 2023

Нагадаємо, за результатами першого дня саміту НАТО у Вільнюсі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив свою заяву. Зокрема, політик сказав, що Альянсу "забракло політичної волі щодо заявки на членство".

За словами Кулеби, у НАТО не повинні тримати Україну "у підвішеному стані", коли це стосується членства в Альянсі. Він стверджує, що на цьому етапі є всі умови, щоб Україна отримала запрошення до союзу.

Також Кулеба додав, що Україна продовжить співпрацювати з членами НАТО у визначений термін.