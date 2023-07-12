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Парламент Эстонии: решение НАТО о членстве Украины — неправильный сигнал для РФ

12 июля 2023 02:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Парламент Эстонии: решение НАТО о членстве Украины — неправильный сигнал для РФ
Глава комитета иностранных дел парламента Эстонии Марко Михкельсон. Фото: Scanpix/Postimees
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Глава комитета иностранных дел парламента Эстонии Марко Михкельсон считает, что послание НАТО Украине может дать неправильный сигнал России.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Послание НАТО Украине

Известно, что страны-члены НАТО пока не дают приглашение Украине о членстве в Альянсе, однако союзники обещают это сделать, когда будет общее согласие и удачное время для этого.

Это стало известно из содержания итогового коммюнике заседания глав государств и правительств стран Организации Североатлантического договора.

Также Украина позволили вступить в НАТО без выполнения плана действий по членству, что значительно ускорит весь процесс.

Глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон считает, что нынешнее послание НАТО является неоднозначным.

"Послание НАТО Украине, к сожалению, неоднозначно и может послать неправильный сигнал России", — написал Марко Михкельсон.

Напомним, по результатам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал свое заявление. В частности, политик сказал, что Альянсу "не хватило политической воли по заявке на членство".

По словам Кулебы, в НАТО не должны держать Украину "во взвешенном состоянии", когда это касается членства в Альянсе. Он утверждает, что на этом этапе есть все условия, чтобы Украина получила приглашение в союз.

Также Кулеба добавил, что Украина продолжит сотрудничать с членами НАТО в срок.

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