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Партія "Єдина Росія" використовує на виборах учасників війни, — ISW

16 квітня 2023 07:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Партія "Єдина Росія" використовує на виборах учасників війни, — ISW
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Партія "Єдина Росія" президента Володимира Путіна має намір залучити як кандидатів на виборах у 2023 та 2024 роках російських військовослужбовців, які брали участь у війні в Україні. Аналітики зазначають, що це типова практика у країнах, які проводять вибори, незалежно від того, перебувають вони у стані війни чи ні.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни

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Проте, експерти вважають, що Кремль має намір використовувати цю тактику більшою мірою, ніж зазвичай, щоб заручитися підтримкою військових та їхніх сімей, а також затвердити "Єдину Росію" як політичну партію, яка очолює провоєнний рух.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) вказується, що Кремль, ймовірно, спробує використовувати військовослужбовців як публічні особи "Єдиної Росії" на майбутніх виборах. Таким чином, вони задобрять ультранаціоналістичну спільноту, не виконуючи при цьому її основних вимог. Проте, експерти попереджають, що ця тактика може не спрацювати, оскільки ультранаціоналісти чекають на конкретніші результати від "Єдиної Росії".

Також слід зазначити, що використання військовослужбовців як кандидатів може викликати невдоволення у суспільстві. Деякі люди можуть розглядати це як спробу маніпулювання та використання військових у політичних цілях. Крім того, участь у війні може негативно позначитися на психічному здоров'ї військовослужбовців, що може вплинути на їхню здатність ефективно виконувати обов'язки кандидата.

Попри ці ризики, Кремль, ймовірно, просуватиме цю тактику у майбутніх виборах. Це може призвести до зміцнення "Єдиної Росії" та підвищення її шансів на перемогу, але також може викликати протести та невдоволення у суспільстві.

Нагадаємо, що своїми повідомленнями про розміщення ядерної зброї в Білорусі Росія намагається викликати психоз та залякати Західну Європу.

Польща володіє інформацією, що попри всі домовленості та міжнародні угоди, Росія багато років мілітаризує Калінінградську область, розміщуючи там зброю.

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що присутність НАТО та посилена присутність армії США у східній Європі, зокрема Польщі, "послаблюють можливість агресивних дій Росії".

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