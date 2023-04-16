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Партия "Единая Россия" использует на выборах участников войны, — ISW

16 апреля 2023 07:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Партия "Единая Россия" использует на выборах участников войны, — ISW
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Партия "Единая Россия" президента Владимира Путина намерена привлечь в качестве кандидатов на выборах в 2023 и 2024 годах российских военнослужащих, которые участвовали в войне в Украине. Аналитики отмечают, что это типичная практика в странах, проводящих выборы, независимо от того, находятся ли они в состоянии войны или нет. 

Об єтом сообщает американский Институт изучения войны.

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Однако, эксперты считают, что Кремль намерен использовать эту тактику в большей степени, чем обычно, чтобы заручиться поддержкой военных и их семей, а также утвердить "Единую Россию" как политическую партию, возглавляющую провоенное движение.

В отчете Института изучения войны (ISW) указывается, что Кремль вероятно попытается использовать военнослужащих в качестве публичных лиц "Единой России" на предстоящих выборах. Таким образом, они задобрят ультранационалистическое сообщество, не выполняя при этом его основных требований. Однако, эксперты предупреждают, что эта тактика может не сработать, поскольку ультранационалисты ожидают более конкретных результатов от "Единой России".

Также следует отметить, что использование военнослужащих в качестве кандидатов может вызвать недовольство в обществе. Некоторые люди могут рассматривать это как попытку манипулирования и использования военных в политических целях. Кроме того, участие в войне может негативно сказаться на психическом здоровье военнослужащих, что может повлиять на их способность эффективно выполнять обязанности кандидата.

Несмотря на эти риски, Кремль, вероятно, будет продвигать эту тактику в предстоящих выборах. Это может привести к укреплению "Единой России" и повышению ее шансов на победу, но также может вызвать протесты и недовольство в обществе.

Напомним, что своими сообщениями о размещении ядерного оружия в Беларуси Россия пытается вызвать психоз и запугать Западную Европу.

Польша владеет информацией, что вопреки всем договоренностям и международным соглашениям, Россия много лет милитаризирует Калининградскую область, размещая там оружие.

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что присутствие НАТО и усиленное присутствие армии США в восточной Европе, в частности, Польше, "ослабляют возможность агрессивных действий России".

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