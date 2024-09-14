У Нижегородській області партизани знайшли стратегічний завод РФ, по якому можна вдарити з дронів

Техніка на території заводу. Фото: АТЕШ

У місті Балахна Нижегородської області є радіозавод, який має стратегічне значення до російських військ. Це підприємство знаходиться у зоні досяжності безпілотників.

Про це повідомили партизани руху "АТЕШ" у суботу, 14 вересня.

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Партизани зазначають, що їм вдалося розвідати територію радіозаводу в місті Балахна, що входить до складу концерну ПВО "Алмаз-Антей".

"Завод займається розробкою та модернізацією радіолокаційних станцій, систем розпізнавання та антенних пристроїв. Цей завод має стратегічне значення для повітряної оборони Росії", — йдеться у повідомленні.

Завод розташований за 810 км від кордону з Україною. Фото: скриншот

За даними "АТЕШ", на території заводу зафіксовано значну кількість радіолокаційних комплексів, мобільних РЛС та обладнання для ідентифікації "свій-чужий".

Завод розташований за 810 км від кордону з Україною, що робить його вразливим для атак ударними безпілотниками.

"Вся детальна інформація про об'єкт була передана у надійні руки", — додали партизани.