В Нижегородской области партизаны нашли стратегический завод РФ, по которому можно ударить из дронов

Техника на территории завода. Фото: АТЭШ

В городе Балахна Нижегородской области есть радиозавод, имеющий стратегическое значение для российских войск. Это предприятие находится в зоне досягаемости беспилотников.

Об этом сообщили партизаны движения "АТЕШ" в субботу, 14 сентября.

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Партизаны отмечают, что им удалось разведать территорию радиозавода в Балахне, входящего в состав концерна ПВО "Алмаз-Антей".

"Завод занимается разработкой и модернизацией радиолокационных станций, систем распознавания и антенных устройств. Этот завод имеет стратегическое значение для воздушной обороны России", — говорится в сообщении.

Завод расположен в 810 км от границы с Украиной. Фото: скриншот

По данным "АТЕШ", на территории завода зафиксировано значительное количество радиолокационных комплексов, мобильных РЛС и оборудования для идентификации "свой-чужой".

Завод расположен в 810 км от границы с Украиной, что делает его уязвимым для атак ударными беспилотниками.

"Вся подробная информация об объекте была передана в надежные руки", — добавили партизаны.