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Партизани "АТЕШ" виявили російську ППО на аеродромі в окупованому Джанкої

1 квітня 2024 21:36
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Партизани "АТЕШ" виявили російську ППО на аеродромі в окупованому Джанкої
Російські ППО в окупованому Криму. Фото: "АТЕШ"
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Партизани "АТЕШ" виявили російські системи ППО на аеродромі в Джанкої. Вони повідомили, що їх ніяк не замаскували.

Про це повідомила пресслужба руху "АТЕШ" у понеділок, 1 квітня.

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Агенти "АТЕШ" продовжують моніторити збільшення російських засобів повітряної оборони на захопленому півострові. На аеродромі в Джанкої було виявлено російські зенітні ракетні системи, які не були замасковані. Згідно з даними руху "АТЕШ", начальник бойового розрахунку неодноразово прохав про надання камуфляжних сіток, але так і не отримав відповіді.

Партизани заявили, що командування Росії намагається захистити ключові об’єкти інфраструктури всіма доступними методами, однак ресурсів ППО виявляється недостатньо.

Допис руху "АТЕШ". Фото: скриншот
Допис руху "АТЕШ". Фото: скриншот

Нагадаємо, що на початку лютого партизанський рух "АТЕШ" здійснив диверсію на залізниці окупантів у Тамбовській області, якою росіяни перевозили ракети в арсенал військово-повітряних сил Російської Федерації.

Раніше ми писали, що учасники партизанського руху "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки до тимчасово окупованого Сімферополя в Криму. 

Крим
українці
партизани
ППО

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