Партизани "АТЕШ" виявили російську ППО на аеродромі в окупованому Джанкої
Партизани "АТЕШ" виявили російські системи ППО на аеродромі в Джанкої. Вони повідомили, що їх ніяк не замаскували.
Про це повідомила пресслужба руху "АТЕШ" у понеділок, 1 квітня.
Яку інформацію надав рух "АТЕШ"
Агенти "АТЕШ" продовжують моніторити збільшення російських засобів повітряної оборони на захопленому півострові. На аеродромі в Джанкої було виявлено російські зенітні ракетні системи, які не були замасковані. Згідно з даними руху "АТЕШ", начальник бойового розрахунку неодноразово прохав про надання камуфляжних сіток, але так і не отримав відповіді.
Партизани заявили, що командування Росії намагається захистити ключові об’єкти інфраструктури всіма доступними методами, однак ресурсів ППО виявляється недостатньо.
Нагадаємо, що на початку лютого партизанський рух "АТЕШ" здійснив диверсію на залізниці окупантів у Тамбовській області, якою росіяни перевозили ракети в арсенал військово-повітряних сил Російської Федерації.
Раніше ми писали, що учасники партизанського руху "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки до тимчасово окупованого Сімферополя в Криму.
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