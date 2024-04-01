Партизани "АТЕШ" виявили російську ППО на аеродромі в окупованому Джанкої

Російські ППО в окупованому Криму. Фото: "АТЕШ"

Партизани "АТЕШ" виявили російські системи ППО на аеродромі в Джанкої. Вони повідомили, що їх ніяк не замаскували.

Про це повідомила пресслужба руху "АТЕШ" у понеділок, 1 квітня.

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Агенти "АТЕШ" продовжують моніторити збільшення російських засобів повітряної оборони на захопленому півострові. На аеродромі в Джанкої було виявлено російські зенітні ракетні системи, які не були замасковані. Згідно з даними руху "АТЕШ", начальник бойового розрахунку неодноразово прохав про надання камуфляжних сіток, але так і не отримав відповіді.

Партизани заявили, що командування Росії намагається захистити ключові об’єкти інфраструктури всіма доступними методами, однак ресурсів ППО виявляється недостатньо.

Допис руху "АТЕШ". Фото: скриншот

Нагадаємо, що на початку лютого партизанський рух "АТЕШ" здійснив диверсію на залізниці окупантів у Тамбовській області, якою росіяни перевозили ракети в арсенал військово-повітряних сил Російської Федерації.

Раніше ми писали, що учасники партизанського руху "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки до тимчасово окупованого Сімферополя в Криму.