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Партизаны "АТЕШ" обнаружили российскую ПВО на аэродроме в оккупированном Джанкое

1 апреля 2024 21:36
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Бригадир София
редактор
Партизаны "АТЕШ" обнаружили российскую ПВО на аэродроме в оккупированном Джанкое
Российские ПВО в оккупированном Крыму. Фото: "АТЕШ"
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Партизаны "АТЕШ" обнаружили российские системы ПВО на аэродроме в Джанкое. Они сообщили, что их никак не замаскировали.

Об этом сообщила пресс-служба движения "АТЕШ" в понедельник, 1 апреля.

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Агенты АТЕШ продолжают мониторить увеличение российских средств воздушной обороны на захваченном полуострове. На аэродроме в Джанкое были обнаружены российские зенитные ракетные системы, которые не были замаскированы. Согласно данным движения "АТЕШ", начальник боевого расчета неоднократно просил о предоставлении камуфляжных сеток, но так и не получил ответа.

Партизаны заявили, что командование России пытается защитить ключевые объекты инфраструктуры всеми доступными методами, однако ресурсов ПВО оказывается недостаточно.

Сообщение движения "АТЕШ". Фото: скриншот
Сообщение движения "АТЕШ". Фото: скриншот

Напомним, что в начале февраля партизанское движение "АТЕШ" совершило диверсию на железной дороге кафиров в Тамбовской области, по которой россияне перевозили ракеты в арсенал военно-воздушных сил Российской Федерации.

Ранее мы писали, что участники партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в временно оккупированный Симферополь в Крым.

Крым
украинцы
партизаны
ПВО

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