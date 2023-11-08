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Партизани АТЕШ "здали" новий ракетний завод у Москві

8 листопада 2023 17:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Партизани АТЕШ "здали" новий ракетний завод у Москві
Новий ракетний завод у Москві. Фото: Telegram/АТЕШ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Москві у спальному районі Некрасівка, що на території індустріального парку "Руднєво", знаходиться новий ракетний завод ворога. Там росіяни планують проводити випробування ракет різного типу.

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

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Новий ракетний завод у Москві

"Територія займає майже 100 тис. кв. метрів. Рашисти навіть у цьому випадку не пропустили шансу прикритися цивільними, адже об'єкт розташований у спальному районі, за 500 метрів від житлових будинків", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що на території заводу ворог планує збирати та проводити випробування ракет різного типу, насамперед ракет протиповітряної оборони.

Росіяни заявляють, що планують запустити виробництво ракет лише до жовтня 2024 року, але, за даними партизанів, на заводі вже виробляються ударні безпілотники та компоненти до ракет.

"Тому отримана інформація буде використана для знищення згаданого військового об'єкту", — додали представники руху.

Нагадаємо, що партизани АТЕШ виявили новий завод з виробництва ракет у Росії. Він знаходиться у Челябінську.

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