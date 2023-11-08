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Партизаны АТЕШ "сдали" новый ракетный завод в Москве

8 ноября 2023 17:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Партизаны АТЕШ "сдали" новый ракетный завод в Москве
Новый ракетный завод в Москве. Фото: Telegram/АТЕШ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Москве в спальном районе Некрасовка на территории индустриального парка "Руднево" находится новый ракетный завод врага. Там россияне планируют проводить испытания ракет разного типа.

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.

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"Территория занимает почти 100 тыс. кв. метров. Рашисты даже в этом случае не упустили шанса прикрыться гражданскими, ведь объект расположен в спальном районе, в 500 метрах от жилых домов", — говорится в сообщении.

Известно, что на территории завода враг планирует собирать и проводить испытания ракет разного типа, прежде всего ракет противовоздушной обороны.

Россияне заявляют, что планируют запустить производство ракет только до октября 2024 года, но, по данным партизан, на заводе уже производятся ударные беспилотники и компоненты ракет.

"Поэтому полученная информация будет использована для уничтожения упомянутого военного объекта", — добавили представители движения.

Напомним, что партизаны АТЕШ обнаружили новый завод по производству ракет в России. Он находится в Челябинске.

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