Партизани здійснили рейд на Курську область: деталі

Партизан сидить у засідці. Фото: google

У ніч на 2 травня невідомі партизани виступили у наступ проти російської військової авіації, що базується на місцевій злітно-посадковій смузі. Деталі щодо загальної кількості пошкоджених повітряних суден досі уточнюються.

Про це повідомив політичний блогер Сергій Стерненко.

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"Цієї ночі ці таємничі бойовики раптово виконали операцію в Курщині, цілеспрямовано атакуючи російську військову авіацію на місцевій авіабазі", — написав він.

Тим часом у Курську комплекс зенітної ракетно-гарматної системи "Панцир", що належить Росії, спробував виконати своє завдання і завдати шкоди жителям міста. Проте, задля громадськості, цей план не було реалізовано повною мірою: нашкодив лише місцевому під'їзду.

Нагадаємо, що мелітопольське підпілля щоразу нагадує про себе. Наразі у місті організовано флешмоб із російськими прапорами. Небайдужі громадяни демонструють свою зневагу до окупанта та нагадують, що тут українська територія.