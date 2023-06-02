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Партизани здійснили рейд на Курську область: деталі

2 червня 2023 08:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Партизани здійснили рейд на Курську область: деталі
Партизан сидить у засідці. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч на 2 травня невідомі партизани виступили у наступ проти російської військової авіації, що базується на місцевій злітно-посадковій смузі. Деталі щодо загальної кількості пошкоджених повітряних суден досі уточнюються.

Про це повідомив політичний блогер Сергій Стерненко.

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"Цієї ночі ці таємничі бойовики раптово виконали операцію в Курщині, цілеспрямовано атакуючи російську військову авіацію на місцевій авіабазі", — написав він.

Тим часом у Курську комплекс зенітної ракетно-гарматної системи "Панцир", що належить Росії, спробував виконати своє завдання і завдати шкоди жителям міста. Проте, задля громадськості, цей план не було реалізовано повною мірою: нашкодив лише місцевому під'їзду.

Нагадаємо, що мелітопольське підпілля щоразу нагадує про себе. Наразі у місті організовано флешмоб із російськими прапорами. Небайдужі громадяни демонструють свою зневагу до окупанта та нагадують, що тут українська територія.

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