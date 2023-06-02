Партизаны осуществили рейд на Курскую область: детали

Партизан сидит в засаде. Фото: google

В ночь на 2 мая неизвестные партизаны выступили в наступление против российской военной авиации, базирующейся на местной взлетно-посадочной полосе. Детали относительно общего количества поврежденных воздушных судов все еще уточняются.

Об этом сообщил политический блогер Сергей Стерненко.

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"Этой ночью эти таинственные боевики внезапно выполнили операцию в Курщине, целенаправленно атакуя российскую военную авиацию на местной авиабазе", — написал он.

Тем временем, в Курске, комплекс зенитной ракетно-пушечной системы "Панцирь", принадлежащий России, попытался выполнить свою задачу и нанести ущерб жителям города. Однако, в угоду общественности, этот план не был реализован в полной мере: навредил лишь местному подъезду.

Напомним, что мелитопольское подполье каждый раз напоминает о себе. Сейчас в городе организован флешмоб с российскими флагами. Неравнодушные граждане демонстрируют свое пренебрежение к оккупанту и напоминают, что здесь — украинская территория.