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Партизаны осуществили рейд на Курскую область: детали

2 июня 2023 08:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Партизаны осуществили рейд на Курскую область: детали
Партизан сидит в засаде. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 2 мая неизвестные партизаны выступили в наступление против российской военной авиации, базирующейся на местной взлетно-посадочной полосе. Детали относительно общего количества поврежденных воздушных судов все еще уточняются.

Об этом сообщил политический блогер Сергей Стерненко.

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"Этой ночью эти таинственные боевики внезапно выполнили операцию в Курщине, целенаправленно атакуя российскую военную авиацию на местной авиабазе", — написал он. 

Тем временем, в Курске, комплекс зенитной ракетно-пушечной системы "Панцирь", принадлежащий России, попытался выполнить свою задачу и нанести ущерб жителям города. Однако, в угоду общественности, этот план не был реализован в полной мере: навредил лишь местному подъезду.

Напомним, что мелитопольское подполье каждый раз напоминает о себе. Сейчас в городе организован флешмоб с российскими флагами. Неравнодушные граждане демонстрируют свое пренебрежение к оккупанту и напоминают, что здесь — украинская территория.

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