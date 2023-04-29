Патріарх Кирило позбавив сану протидіякона, який не підтримав війну в Україні
Патріарх Московської церкви Кирило позбавив сану протидиякона Російської православної церкви Андрія Кураєва, який не підтримує війни в Україні. Кураєв вже був позбавлений цього звання у грудні 2020 року, але патріарх наклав мораторій на виконання цього рішення, щоб дати йому час "переосмислення своєї позиції".
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.
Патріарх Кирило позбавив сану протидиакона Андрія Кураєва
У повідомленні йдеться, що патріарх Кирило змушений був підтвердити рішення про позбавлення Кураєва сану за "антицерковну діяльність".
Кураєв не лише виступав проти вторгнення в Україну, а й критикував структури Російської православної церкви та Патріарха Кирила, звинувачуючи церкву на віддалі від своїх парафіян, бюрократичності та інертності. У серпні 2022 року Кураєв був оштрафований на 30 000 рублів за дискредитацію російських військових після того, як він написав у блозі повідомлення про поточну війну в Україні.
Нагадаємо, що Чеська Республіка оголосила про введення санкцій проти патріарха Російської православної церкви Кирила (Гундяєва). Очільник РПЦ став першим і наразі єдиним фігурантом національного списку санкцій Чехії, формування якого було схвалено на початку 2023 року.