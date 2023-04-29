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Патріарх Кирило позбавив сану протидіякона, який не підтримав війну в Україні

29 квітня 2023 07:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Патріарх Кирило позбавив сану протидіякона, який не підтримав війну в Україні
Патріарх Кирило. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Патріарх Московської церкви Кирило позбавив сану протидиякона Російської православної церкви Андрія Кураєва, який не підтримує війни в Україні. Кураєв вже був позбавлений цього звання у грудні 2020 року, але патріарх наклав мораторій на виконання цього рішення, щоб дати йому час "переосмислення своєї позиції".

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Патріарх Кирило позбавив сану протидиакона Андрія Кураєва

У повідомленні йдеться, що патріарх Кирило змушений був підтвердити рішення про позбавлення Кураєва сану за "антицерковну діяльність".

Кураєв не лише виступав проти вторгнення в Україну, а й критикував структури Російської православної церкви та Патріарха Кирила, звинувачуючи церкву на віддалі від своїх парафіян, бюрократичності та інертності. У серпні 2022 року Кураєв був оштрафований на 30 000 рублів за дискредитацію російських військових після того, як він написав у блозі повідомлення про поточну війну в Україні.

Нагадаємо, що Чеська Республіка оголосила про введення санкцій проти патріарха Російської православної церкви Кирила (Гундяєва). Очільник РПЦ став першим і наразі єдиним фігурантом національного списку санкцій Чехії, формування якого було схвалено на початку 2023 року.

 

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