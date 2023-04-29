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Патриарх Кирилл лишил сана протидиакона, который не поддержал войну в Украине

29 апреля 2023 07:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Патриарх Кирилл лишил сана протидиакона, который не поддержал войну в Украине
Патриарх Кирилл. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Патриарх Московский церкви Кирилл лишил сана протидиакона Русской православной церкви Андрея Кураева, который не поддерживает войну в Украине. Кураев уже был лишен этого звания в декабре 2020 года, но патриарх наложил мораторий на исполнение этого решения, чтобы дать ему время на "переосмысление своей позиции".

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Патриарх Кирилл лишил сана протидиакона Андрея Кураева

 В сообщении говорится, что патриарх Кирилл вынужден был подтвердить решение о лишении Кураева сана за "антицерковную деятельность".

Кураев не только выступал против вторжения на Украину, но и критиковал структуры Русской православной церкви и Патриарха Кирилла, обвиняя церковь в отдалении от своих прихожан, бюрократичности и инертности. В августе 2022 года, Кураев был оштрафован на 30 000 рублей за дискредитацию российских военных после того, как он написал в блоге сообщение о текущей войне на Украине.

Напомним, что Чешская Республика объявила о введении санкций против патриарха Российской православной церкви Кирилла (Гундяева). Глава РПЦ стал первым и сейчас единственным фигурантом национального списка санкций Чехии, формирование которого было одобрено в начале 2023 года.

 

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