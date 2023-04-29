Патриарх Кирилл лишил сана протидиакона, который не поддержал войну в Украине
Патриарх Московский церкви Кирилл лишил сана протидиакона Русской православной церкви Андрея Кураева, который не поддерживает войну в Украине. Кураев уже был лишен этого звания в декабре 2020 года, но патриарх наложил мораторий на исполнение этого решения, чтобы дать ему время на "переосмысление своей позиции".
Об этом сообщает американский Институт изучения войны.
Патриарх Кирилл лишил сана протидиакона Андрея Кураева
В сообщении говорится, что патриарх Кирилл вынужден был подтвердить решение о лишении Кураева сана за "антицерковную деятельность".
Кураев не только выступал против вторжения на Украину, но и критиковал структуры Русской православной церкви и Патриарха Кирилла, обвиняя церковь в отдалении от своих прихожан, бюрократичности и инертности. В августе 2022 года, Кураев был оштрафован на 30 000 рублей за дискредитацию российских военных после того, как он написал в блоге сообщение о текущей войне на Украине.
Напомним, что Чешская Республика объявила о введении санкций против патриарха Российской православной церкви Кирилла (Гундяева). Глава РПЦ стал первым и сейчас единственным фигурантом национального списка санкций Чехии, формирование которого было одобрено в начале 2023 года.