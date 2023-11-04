Патріарху РПЦ повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність України

Патріарх РПЦ Кирило Гундяєв. Фото: росЗМІ

Патріарху Російської Православної Церкви Кирилу Гундяєву повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність України. Зазначається, що він благословляв російських солдатів на вбивства українців.

Про це повідомили в СБУ.

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Патріарху Гундяєву оголошено підозру

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на очільника РПЦ Володимира Гундяєва (відомого як Кирил). Він сприяє збройній агресії РФ та заперечує воєнні злочини окупантів.

За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.

Для поширення пропаганди він масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників УПЦ (МП) в Україні.

Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи Кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів.

Благословляв убивства українців

Зокрема задокументовано, що у березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано "статтю" про літургію, де клірик благословив командуючого Росгвардії Золотова на війну проти України.

Також наприкінці лютого 2023 року на офіційному ютуб-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, в якому Гундяєв виправдовує окупацію сходу України.

На підставі зібраних доказів Гундяєву повідомлено про підозру за такими статтями:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

Раніше ми розповідали, що за матеріалами Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань підозру отримав народний депутат. Він організував схему для ухилянтів.