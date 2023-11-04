Патриарху РПЦ сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

Патриарх РПЦ Кирилл Гундяев. Фото: росСМИ

Патриарху Русской Православной Церкви Кириллу Гундяеву сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Отмечается, что он благословлял российских солдат на убийства украинцев.

Об этом сообщили в СБУ.

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Патриарху Гундяеву объявлено подозрение

Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу в руководителя РПЦ Владимира Гундяева (известного как Кирилл). Он способствует вооруженной агрессии РФ и отрицает военные преступления оккупантов.

По данным следствия, московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины.

Для пропаганды он массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (МП) в Украине.

Кроме того, Гундяев регулярно распространяет нарративы Кремля в виде онлайн-проповедей или собственных видеокомментариев.

Благословлял убийства украинцев

В частности, задокументировано, что в марте 2022 года на сайте РПЦ была опубликована "статья" о литургии, где клирик благословил командующего Росгвардией Золотова на войну против Украины.

Также в конце февраля 2023 на официальном ютуб-канале РПЦ вышел видеоматериал, в котором Гундяев оправдывает оккупацию востока Украины.

На основании собранных доказательств Гундяеву поставлено в известность о подозрении по следующим статьям:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Ранее мы рассказывали, что, по материалам Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, подозрение получил народный депутат. Он организовал схему для уклонистов.