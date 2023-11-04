Патриарху РПЦ сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины
Патриарху Русской Православной Церкви Кириллу Гундяеву сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Отмечается, что он благословлял российских солдат на убийства украинцев.
Об этом сообщили в СБУ.
Патриарху Гундяеву объявлено подозрение
Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу в руководителя РПЦ Владимира Гундяева (известного как Кирилл). Он способствует вооруженной агрессии РФ и отрицает военные преступления оккупантов.
По данным следствия, московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины.
Для пропаганды он массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (МП) в Украине.
Кроме того, Гундяев регулярно распространяет нарративы Кремля в виде онлайн-проповедей или собственных видеокомментариев.
Благословлял убийства украинцев
В частности, задокументировано, что в марте 2022 года на сайте РПЦ была опубликована "статья" о литургии, где клирик благословил командующего Росгвардией Золотова на войну против Украины.
Также в конце февраля 2023 на официальном ютуб-канале РПЦ вышел видеоматериал, в котором Гундяев оправдывает оккупацию востока Украины.
На основании собранных доказательств Гундяеву поставлено в известность о подозрении по следующим статьям:
- ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
- ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).
Ранее мы рассказывали, что, по материалам Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, подозрение получил народный депутат. Он организовал схему для уклонистов.
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