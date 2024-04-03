ПДЧ у НАТО — чи зупинив би він агресію Росії проти України

На саміті НАТО в Бухаресті 2008 року. Фото: НАТО

Навіть отримання Україною Плану щодо членства (ПДЧ) в НАТО 2008 року не зупинило б агресивні плани Росії. Єдиним запобіжником проти російського вторгнення можуть бути тільки чіткі гарантії безпеки.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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ПДЧ не врятував би Україну

За словами Дмитра Снєгирьова, Україна за жодних умов не могла отримати на Бухарестському саміті НАТО 2008 року План щодо членства в НАТО — через позицію Росії та Німеччини.

"Втім, навіть якби Україна тоді отримала ПДЧ, це жодним чином не вплинуло б на можливість російської агресії проти України", — підкреслив експерт.

Не так, як Будапештський меморандум

Він пояснив, що справжнім запобіжником від російського вторгнення можуть бути лише чіткі гарантії безпеки, а не документи на кшталт ПДЧ, які не накладають на НАТО чи окремі країни Альянсу жодних реальних зобов’язань.

"Це як з Будапештським меморандумом, де взагалі жодних зобов’язань підписантів угоди перед Україною не було вказано", — нагадав Снєгирьов.

Тож, додав він, на можливість відкласти чи взагалі унеможливити війну Росії проти України надання 2008 року ПДЧ не вплинули б жодним чином.

Нагадаємо, що 4 липня 1949 року у Вашингтоні був підписаний Північноатлантичний договір. Військово-політична організація, яка складається із підписантів цієї угоди, отримала назву НАТО.

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на прискорений вступ до Північноатлантичного альянсу.