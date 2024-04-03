ПДЧ у НАТО — чи зупинив би він агресію Росії проти України
Навіть отримання Україною Плану щодо членства (ПДЧ) в НАТО 2008 року не зупинило б агресивні плани Росії. Єдиним запобіжником проти російського вторгнення можуть бути тільки чіткі гарантії безпеки.
Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
ПДЧ не врятував би Україну
За словами Дмитра Снєгирьова, Україна за жодних умов не могла отримати на Бухарестському саміті НАТО 2008 року План щодо членства в НАТО — через позицію Росії та Німеччини.
"Втім, навіть якби Україна тоді отримала ПДЧ, це жодним чином не вплинуло б на можливість російської агресії проти України", — підкреслив експерт.
Не так, як Будапештський меморандум
Він пояснив, що справжнім запобіжником від російського вторгнення можуть бути лише чіткі гарантії безпеки, а не документи на кшталт ПДЧ, які не накладають на НАТО чи окремі країни Альянсу жодних реальних зобов’язань.
"Це як з Будапештським меморандумом, де взагалі жодних зобов’язань підписантів угоди перед Україною не було вказано", — нагадав Снєгирьов.
Тож, додав він, на можливість відкласти чи взагалі унеможливити війну Росії проти України надання 2008 року ПДЧ не вплинули б жодним чином.
Нагадаємо, що 4 липня 1949 року у Вашингтоні був підписаний Північноатлантичний договір. Військово-політична організація, яка складається із підписантів цієї угоди, отримала назву НАТО.
30 вересня 2022 року Україна подала заявку на прискорений вступ до Північноатлантичного альянсу.
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