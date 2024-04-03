ПДЧ в НАТО — остановил бы он агрессию России против Украины или нет
Даже получение Украиной Плана членства (ПДЧ) в НАТО в 2008 году не остановило бы агрессивные планы России. Единственным предохранителем против российского вторжения могут быть только четкие гарантии безопасности.
Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
ПДЧ не спас бы Украину
По словам Дмитрия Снегирева, Украина ни при каких условиях не могла получить на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году План по членству в НАТО из-за позиции России и Германии.
"Впрочем, даже если бы Украина тогда получила ПДЧ, это никак не повлияло бы на возможность российской агрессии против Украины", — подчеркнул эксперт.
Не так, как Будапештский меморандум
Он объяснил, что настоящим предохранителем от российского вторжения могут быть только четкие гарантии безопасности, а не документы типа ПДЧ, которые не накладывают на НАТО или отдельные страны Альянса никаких реальных обязательств.
"Это как с Будапештским меморандумом, где вообще никаких обязательств подписантов соглашения перед Украиной не было указано", — напомнил Снегирев.
Поэтому, добавил он, на возможность отложить или вообще сделать невозможным войну России против Украины предоставление в 2008 году ПДЧ не повлияло бы никоим образом.
Напомним, что 4 июля 1949 года в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор. Военно-политическая организация, состоящая из подписавших соглашение, получила название НАТО.
30 сентября 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.
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