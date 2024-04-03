ПДЧ в НАТО — остановил бы он агрессию России против Украины или нет

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. Фото: НАТО

Даже получение Украиной Плана членства (ПДЧ) в НАТО в 2008 году не остановило бы агрессивные планы России. Единственным предохранителем против российского вторжения могут быть только четкие гарантии безопасности.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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ПДЧ не спас бы Украину

По словам Дмитрия Снегирева, Украина ни при каких условиях не могла получить на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году План по членству в НАТО из-за позиции России и Германии.

"Впрочем, даже если бы Украина тогда получила ПДЧ, это никак не повлияло бы на возможность российской агрессии против Украины", — подчеркнул эксперт.

Не так, как Будапештский меморандум

Он объяснил, что настоящим предохранителем от российского вторжения могут быть только четкие гарантии безопасности, а не документы типа ПДЧ, которые не накладывают на НАТО или отдельные страны Альянса никаких реальных обязательств.

"Это как с Будапештским меморандумом, где вообще никаких обязательств подписантов соглашения перед Украиной не было указано", — напомнил Снегирев.

Поэтому, добавил он, на возможность отложить или вообще сделать невозможным войну России против Украины предоставление в 2008 году ПДЧ не повлияло бы никоим образом.

Напомним, что 4 июля 1949 года в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор. Военно-политическая организация, состоящая из подписавших соглашение, получила название НАТО.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.