Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ПДЧ в НАТО — остановил бы он агрессию России против Украины или нет arrow

ПДЧ в НАТО — остановил бы он агрессию России против Украины или нет

3 апреля 2024 23:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
ПДЧ в НАТО — остановил бы он агрессию России против Украины или нет
На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. Фото: НАТО
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Даже получение Украиной Плана членства (ПДЧ) в НАТО в 2008 году не остановило бы агрессивные планы России. Единственным предохранителем против российского вторжения могут быть только четкие гарантии безопасности.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

ПДЧ не спас бы Украину

По словам Дмитрия Снегирева, Украина ни при каких условиях не могла получить на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году План по членству в НАТО из-за позиции России и Германии.

"Впрочем, даже если бы Украина тогда получила ПДЧ, это никак не повлияло бы на возможность российской агрессии против Украины", — подчеркнул эксперт.

Не так, как Будапештский меморандум

Он объяснил, что настоящим предохранителем от российского вторжения могут быть только четкие гарантии безопасности, а не документы типа ПДЧ, которые не накладывают на НАТО или отдельные страны Альянса никаких реальных обязательств.

"Это как с Будапештским меморандумом, где вообще никаких обязательств подписантов соглашения перед Украиной не было указано", — напомнил Снегирев.

Поэтому, добавил он, на возможность отложить или вообще сделать невозможным войну России против Украины предоставление в 2008 году ПДЧ не повлияло бы никоим образом.

Напомним, что 4 июля 1949 года в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор. Военно-политическая организация, состоящая из подписавших соглашение, получила название НАТО.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

Германия
НАТО
Румыния
Украина
Дмитрий Снегирев
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК