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Пекін вперто не хоче називати Росію країною-агресоркою

4 травня 2023 23:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пекін вперто не хоче називати Росію країною-агресоркою
Глава КНР Сі Цзіньпін та Президент РФ Володимир Путін. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Китай не вважає конфлікт в Україні як "агресію з боку Російської Федерації". Навіть попри голосування за резолюцію ООН минулого тижня.

Про це заявляє представництво Китаю в ООН. Повідомляє видання South China Morning Post

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"Позиція Китаю щодо питання України не змінилася, і позиція щодо голосування не має нічого спільного з телефонною розмовою між главами двох держав", — прокоментували своє голосування в представництві Китаю.

При цьому додали що "голосували за весь текст резолюції".

"Це не може вважатися схваленням цього абзацу (де Росію називають агресором — ред.)", — уточнили у представництві.

Резолюція Генеральної асамблеї ООН

Представники Китаю зазвичай утримувалися під час голосування за проєкти аналогічних резолюцій. 26 квітня Китай таки проголосував за резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка містить жорсткі формулювання щодо Росії через її вторгнення в Україну. 

У документі, зокрема, йдеться про "безпрецедентні виклики", які стоять перед Європою "після агресії Російської Федерації проти України, а раніше проти Грузії".

У ньому також міститься заклик "відшкодувати збитки", завданий жертвам агресії. Росія є однією з пʼяти країн, які голосували проти.

Нагадаємо, посол США в Китаї Ніколас Бернс заявив, що США готові до проведення переговорів з Китаєм на високому рівні та бажають покращити "канали зв'язку" між двома державами. Бернс заявив, що відносини США з Китаєм залишаються "складними" й конкурентними, але Вашингтон не прагне конфлікту з Пекіном і вірить, що подальший діалог буде конструктивним.

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