Пекин упорно не хочет называть Россию страной-агрессором

Глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Фото: REUTERS

Китай не считает конфликт в Украине "агрессией со стороны Российской Федерации". Даже, несмотря на голосование за резолюцию ООН на прошлой неделе.

Об этом заявляет представительство Китая в ООН. Сообщает издание South China Morning Post.

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"Позиция Китая по вопросу Украины не изменилась, и позиция по голосованию не имеет ничего общего с телефонным разговором между главами двух государств", — прокомментировали свое голосование в представительстве Китая.

При этом добавили, что "голосовали за весь текст резолюции".

"Это не может считаться одобрением этого абзаца (где Россию называют агрессором - ред.)", — уточнили в представительстве.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН

Представители Китая обычно удерживались при голосовании за проекты аналогичных резолюций. 26 апреля Китай таки проголосовал за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, которая содержит жесткие формулировки по России из-за ее вторжения в Украину.

Генассамблея 122 голосами «за» и 5 голосами «против» приняла резолюцию о сотрудничестве ООН и Совета Европы @coe . Попытка России снять упоминание об агрессии в отношении Украины провалилась в ГА. Против резолюции проголосовали 5 известных борцов с правами человека - Россия, Беларусь, Никарагуа, Сирия, КНДР https://t.co/BuKoYyP4hT pic.twitter.com/raXtZBHBoL — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 26, 2023

В документе, в частности, говорится о "беспрецедентных вызовах", стоящих перед Европой "после агрессии Российской Федерации против Украины, а также против Грузии".

В нем также содержится призыв "возместить ущерб", причиненный жертвам агрессии. Россия является одной из пяти стран, голосовавших против.

Напомним, посол США в Китае Николас Бернс заявил, что США готовы к переговорам с Китаем на высоком уровне и желают улучшить "каналы связи" между двумя государствами. Бернс заявил, что отношения США с Китаем остаются "сложными" и конкурентными, но Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином и верит, что дальнейший диалог будет конструктивным.