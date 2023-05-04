Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Пекин упорно не хочет называть Россию страной-агрессором arrow

Пекин упорно не хочет называть Россию страной-агрессором

4 мая 2023 23:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пекин упорно не хочет называть Россию страной-агрессором
Глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Китай не считает конфликт в Украине "агрессией со стороны Российской Федерации". Даже, несмотря на голосование за резолюцию ООН на прошлой неделе.

Об этом заявляет представительство Китая в ООН. Сообщает издание South China Morning Post.

Читайте также:

"Позиция Китая по вопросу Украины не изменилась, и позиция по голосованию не имеет ничего общего с телефонным разговором между главами двух государств", — прокомментировали свое голосование в представительстве Китая.

При этом добавили, что "голосовали за весь текст резолюции".

"Это не может считаться одобрением этого абзаца (где Россию называют агрессором - ред.)", — уточнили в представительстве.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН

Представители Китая обычно удерживались при голосовании за проекты аналогичных резолюций. 26 апреля Китай таки проголосовал за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, которая содержит жесткие формулировки по России из-за ее вторжения в Украину.

В документе, в частности, говорится о "беспрецедентных вызовах", стоящих перед Европой "после агрессии Российской Федерации против Украины, а также против Грузии".

В нем также содержится призыв "возместить ущерб", причиненный жертвам агрессии. Россия является одной из пяти стран, голосовавших против.

Напомним, посол США в Китае Николас Бернс заявил, что США готовы к переговорам с Китаем на высоком уровне и желают улучшить "каналы связи" между двумя государствами. Бернс заявил, что отношения США с Китаем остаются "сложными" и конкурентными, но Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином и верит, что дальнейший диалог будет конструктивным.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас