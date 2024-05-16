Пентагон — ЗСУ винахідливі на полі бою, але не мають оперативності

Боєць ЗСУ біля САУ "Гвоздика". Фото ілюстративне: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Українська армія демонструє винахідливість на полі бою, але їй не вистачає оперативних можливостей. Також українське командування подекуди покладається на військову доктрину радянських часів, що теж може слугувати впливовим чинником.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони США, опублікованому у четвер, 16 квітня.

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За даними американського оборонного відомства, протягом 1 січня — 31 березня 2024 року на можливості українських військ вплинуло:

постійне нав'язування радянської доктрини;

вплив виснаження сил на якість та рівень підготовки особового складу;

обмеженість ресурсів та можливостей;

тактична й оперативна ситуація на ділянках фронту.

Також в американському Міноборони додають, що зміна радянської доктрини, яка подекуди спостерігається у війську, є провідним завданням для США та країн НАТО. Там стверджують, що штаби українських армійських корпусів показали обмежену компетентність у синхронізації операцій вище бригадного рівня.

"Спостереження на ранніх етапах повномасштабного вторгнення 2022 року засвідчили, що деякі підрозділи та командири ЗСУ прийняли пострадянську доктрину і, скоріше, філософію командування місією, але виснаження з часом призвело до зниження якості сил", — йдеться у звіті Пентагону.

Там додають, що ставка командування ЗСУ на артилерію призвела до постійної нестачі боєприпасів, а відсутність бойової активності влітку 2023 року надала армії Росії можливість продовжити мінування, що може посилити проблеми ймовірного просування українських військ.

Також у звіті йдеться, що ЗСУ показали компетентність в експлуатації техніки стандартів НАТО, а також у використанні водної бойових засобів. Також українська армія зіткнулася з кадровими проблемами, оскільки, як повідомляється, середній вік бійців зараз перевищує 40 років.

Нагадаємо, раніше генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч заявив, що українська корупція залишається однією з найвищих в Європі, завдяки практикам хабарів та відкатів.

Водночас речник Міноборони США Патрік Райдер заявив, що американське оборонне відомство стурбоване активними військовими маневрами росіян останніми днями заради подальшого просування.