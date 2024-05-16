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Пентагон похвалил ВСУ за изобретательность на поле боя, но указал, над чем нужно работать

16 мая 2024 23:03
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Илья Рябинин
редактор
Пентагон — ВСУ изобретательны на поле боя, но не имеют оперативности.
Боец ВСУ возле САУ "Гвоздика". Фото иллюстративное: REUTERS/Valentyn Ogirenko
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинская армия демонстрирует изобретательность на поле боя, но ей не хватает оперативных возможностей. Также украинское командование полагается на военную доктрину советских времен, что тоже может служить влиятельным фактором.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США, опубликованном в четверг, 16 апреля.

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По данным американского оборонного ведомства, в течение 1 января — 31 марта 2024 года на возможности украинских войск повлияло:

  • постоянное навязывание советской доктрины;
  • влияние истощения сил на качество и уровень подготовки личного состава;
  • ограниченность ресурсов и возможностей;
  • тактическая и оперативная ситуация на участках фронта.

Также в американском Минобороны добавляют, что изменение советской доктрины, кое-где наблюдаемой в армии, является ведущей задачей для США и стран НАТО. Там утверждают, что штабы украинских армейских корпусов показали ограниченную компетентность в синхронизации операций выше бригадного уровня.

"Наблюдения на ранних этапах полномасштабного вторжения 2022 года показали, что некоторые подразделения и командиры ВСУ приняли постсоветскую доктрину и, скорее, философию командования миссией, но истощение со временем привело к снижению качества сил", — говорится в отчете Пентагона.

Там добавляют, что ставка командования ВСУ на артиллерию привела к постоянной нехватке боеприпасов, а отсутствие боевой активности летом 2023 предоставило армии России возможность продолжить минирование, что может усугубить проблемы вероятного продвижения украинских войск.

Также в отчете говорится, что ВСУ показали компетентность в эксплуатации техники стандартов НАТО, а также в использовании водных боевых средств. Также украинская армия столкнулась с кадровыми проблемами, поскольку, как сообщается, средний возраст бойцов превышает 40 лет.

Напомним, ранее генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что украинская коррупция остается одной из самых высоких в Европе, благодаря практикам взяток и откатов.

В то же время спикер Минобороны США Патрик Райдер заявил, что американское оборонное ведомство обеспокоено активными военными маневрами россиян в последние дни ради дальнейшего продвижения.

США
ВСУ
Украина
Пентагон
дроны
война в Украине

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