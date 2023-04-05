Пентагон: українські військові незабаром почнуть навчання на танках Abrams
Навчання на танках М1-Abrams розпочнеться найближчими днями, США досі працюють над закупівлею потрібного для цього обладнення.
Про це повідомляє CNN.
"Навчання українців на американських танках Abrams ще не почалося, але почнеться "відносно скоро", — сказав журналістам у вівторок високопоставлений чиновник оборони.
Загалом, за словами чиновника, США підготували понад 7 тисяч українських військових з початку російського вторгнення понад рік тому. США планують відправити в Україну 31 танк М1-А1 — розміром з український танковий батальйон.
США погодилися надіслати танки в січні після того, як раптово змінили свою заявлену політику про те, що "Абрамс" надто складний і важкий в обслуговуванні для українських сил під час війни.
Але США попередили, що доставка танків в Україну займе час.
"Ми просто не маємо цих танків у надлишку на наших запасах у США", — сказала прес-секретар Пентагону Сабріна Сінгх незабаром після заяви США.
Нагадаємо, Клінтон шкодує, що вмовив Україну відмовитись від ядерної зброї.