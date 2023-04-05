Ілюстративне фото

Навчання на танках М1-Abrams розпочнеться найближчими днями, США досі працюють над закупівлею потрібного для цього обладнення.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

"Навчання українців на американських танках Abrams ще не почалося, але почнеться "відносно скоро", — сказав журналістам у вівторок високопоставлений чиновник оборони.

Загалом, за словами чиновника, США підготували понад 7 тисяч українських військових з початку російського вторгнення понад рік тому. США планують відправити в Україну 31 танк М1-А1 — розміром з український танковий батальйон.

США погодилися надіслати танки в січні після того, як раптово змінили свою заявлену політику про те, що "Абрамс" надто складний і важкий в обслуговуванні для українських сил під час війни.

Але США попередили, що доставка танків в Україну займе час.

"Ми просто не маємо цих танків у надлишку на наших запасах у США", — сказала прес-секретар Пентагону Сабріна Сінгх незабаром після заяви США.

Нагадаємо, Клінтон шкодує, що вмовив Україну відмовитись від ядерної зброї.