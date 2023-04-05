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Пентагон: украинские военные в скором времени начнут обучение на танках Abrams

5 апреля 2023 03:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Иллюстративное фото
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Обучение на танках М1-Abrams начнется в ближайшие дни, США до сих пор работают над закупкой нужного для этого оборудования.

Об этом сообщает CNN.

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"Обучение украинцев на американских танках Abrams еще не началось, но начнется "относительно скоро", — сказал журналистам во вторник высокопоставленный чиновник обороны.

В общей сложности, по словам чиновника, США подготовили более 7 тысяч украинских военных с начала российского вторжения более года назад. США планируют отправить в Украину 31 танк М1-А1 — размером с украинский танковый батальон.

США согласились направить танки в январе после того, как внезапно изменили свою заявленную политику о том, что "Абрамс" слишком сложен и тяжел в обслуживании для украинских сил во время войны.

Но США предупредили, что доставка танков в Украину займет время.

"Мы просто не имеем этих танков в избытке на наших запасах в США ", — сказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх вскоре после заявления США.

Напомним, Клинтон сожалеет, что уговорил Украину отказаться от ядерного оружия.

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