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​​​​​​​Перед роковинами початку війни путін заявив про підвищену увагу до ядерної тріади рф

23 лютого 2023 08:45
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Президент рф пообіцяв поставити на озброєння збройних сил балістичні ракети "Сармат"
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Володимир путін заявив, що росія продовжить розвивати свою ядерну тріаду. Зокрема, вироблятиме ракети "Кинжал" і поставить на озброєння ракети "Сармат".

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Ядерна тріада

У зверненні з нагоди "дня захисника вітчизни" президент російської федерації володимир путін заявив про посилення ядерних сил росії.

Ці слова прозвучала на фоні заяви путіна, зробленої під час виступу перед Федеральними зборами рф. Тоді російський диктатор анонсував призупинення участі країни-агресора у договорі про обмеження стратегічного наступального озброєння.

"Як і раніше, ми будемо приділяти підвищену увагу зміцненню ядерної тріади", — наголосив путін.

Виробництво ракет

Кремлівський тиран пообіцяв, що цього року на озброєння російської армії надійдуть міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат".

"Ми продовжимо масове виробництво гіперзвукових систем повітряного базування "Кинжал" і почнемо масові поставки гіперзвукових ракет "Циркон" морського базування", — додав путін.

Нагадаємо, що президент рф володимир путін на мітингу у москві, присвячену "дню захисника вітчизни", заявив, що війна в Україні триває за "історичні кордони росії", за "російський народ".

Фото: Вікіпедія

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