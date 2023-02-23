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Перед началом годовщины начала войны путин заявил о повышенном внимании к ядерной триаде рф

23 февраля 2023 08:45
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Президент россии пообещал поставить на вооружение вооруженных сил баллистические ракеты "Сармат"
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Владимир Путин заявил, что россия продолжит развивать свою ядерную триаду. В частности, будет производить ракеты "Кинжал" и поставит на вооружение ракеты "Сармат".

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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В обращении по случаю "дня защитника отечества" президент российской федерации владимир путин заявил об усилении ядерных сил россии.

Эти слова прозвучали на фоне заявления путина, сделанного во время выступления перед Федеральным собранием рф. Тогда российский диктатор анонсировал приостановку участия страны-агрессора в договоре об ограничении стратегического наступательного вооружения.

"По-прежнему мы будем уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады", — подчеркнул путин.

Производство ракет

Кремлевский тиран пообещал, что в текущем году на вооружение российской армии поступят межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат".

"Мы продолжим массовое производство гиперзвуковых систем воздушного базирования "Кинжал" и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" морского базирования", — добавил путин.

Напомним, что президент россии владимир путин на митинге в Москве, посвященный "дню защитника отечества", заявил, что война в Украине продолжается за "исторические границы россии", за "русский народ".

Фото: Википедия

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