Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Перед зустріччю з лідерами Німеччини й Франції Дуда поговорив із Зеленським arrow

Перед зустріччю з лідерами Німеччини й Франції Дуда поговорив із Зеленським

11 червня 2023 23:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Перед зустріччю з лідерами Німеччини й Франції Дуда поговорив із Зеленським
Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда. Фото: twitter.com/prezydentpl
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою спільні очікування від зустрічі НАТО в липні у Вільнюсі. Крім того, Дуда планує зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном для обговорення підтримки України для вступу в альянс.

Про розмову з Дудою президент повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зеленський провів розмову з Дудою

"Завершили пізню і, як завжди, продуктивну розмову з Анджеєм Дудою. Обговорили наші очікування від саміту НАТО у Вільнюсі. Ми розуміємо важливість сильних кроків Альянсу щодо гарантій безпеки для України. Дякую за потужну оборонну підтримку з боку Польщі. Обговорили також подальші першочергові потреби для фронту. Дякую Анджею за міцну та непохитну позицію", — зазначив український лідер.

Що передувало розмові

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда завтра, 12 червня, планують зустріч у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Лідери обговорять підтримку України на шляху до НАТО, а також гарантії безпеки перед самітом НАТО. Крім того, вони звернуть увагу на європейський суверенітет та оборону.

Ситуація навколо вступу України в НАТО

На думку Макрона Україні потрібні надати гарантії безпеки й допомогти вступити в НАТО.

Шольц більш обережний, однак вважає, що Україну потрібно підтримати.

Дуда наполягає на вступі України в НАТО і наданні нашій державі гарантій безпеки.

Однак в альянсі думки лідерів країн-учасниць розбігаються щодо вступу України в НАТО. Одні вважають членство нашої держави в альянсі беззаперечною вимогою, інші — що вступ неможливий під час війни.

Нагадаємо, що гарантії безпеки для України до її вступу в НАТО мають бути закріплені у письмовій формі, а Вільнюський саміт НАТО є "гарним майданчиком" для їхнього підписання. Ці гарантії безпеки мають працювати на захист України до її повноправного членства в Альянсі. Бо лише воно є найкращим захистом для нас від російського агресора. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

01:10 Секс як спорт: у Швеції вперше відбудеться чемпіонат Європи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB