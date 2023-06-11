Перед зустріччю з лідерами Німеччини й Франції Дуда поговорив із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда. Фото: twitter.com/prezydentpl

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою спільні очікування від зустрічі НАТО в липні у Вільнюсі. Крім того, Дуда планує зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном для обговорення підтримки України для вступу в альянс.

Про розмову з Дудою президент повідомив у Telegram.

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"Завершили пізню і, як завжди, продуктивну розмову з Анджеєм Дудою. Обговорили наші очікування від саміту НАТО у Вільнюсі. Ми розуміємо важливість сильних кроків Альянсу щодо гарантій безпеки для України. Дякую за потужну оборонну підтримку з боку Польщі. Обговорили також подальші першочергові потреби для фронту. Дякую Анджею за міцну та непохитну позицію", — зазначив український лідер.

Що передувало розмові

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда завтра, 12 червня, планують зустріч у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Лідери обговорять підтримку України на шляху до НАТО, а також гарантії безпеки перед самітом НАТО. Крім того, вони звернуть увагу на європейський суверенітет та оборону.

Ситуація навколо вступу України в НАТО

На думку Макрона Україні потрібні надати гарантії безпеки й допомогти вступити в НАТО.

Шольц більш обережний, однак вважає, що Україну потрібно підтримати.

Дуда наполягає на вступі України в НАТО і наданні нашій державі гарантій безпеки.

Однак в альянсі думки лідерів країн-учасниць розбігаються щодо вступу України в НАТО. Одні вважають членство нашої держави в альянсі беззаперечною вимогою, інші — що вступ неможливий під час війни.

Нагадаємо, що гарантії безпеки для України до її вступу в НАТО мають бути закріплені у письмовій формі, а Вільнюський саміт НАТО є "гарним майданчиком" для їхнього підписання. Ці гарантії безпеки мають працювати на захист України до її повноправного членства в Альянсі. Бо лише воно є найкращим захистом для нас від російського агресора.