Перед встречей с лидерами Германии и Франции Дуда побеседовал с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда. Фото: twitter.com/prezydentpl

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой совместные ожидания от встречи НАТО в июле в Вильнюсе. Кроме того, Дуда намерен встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения поддержки Украины для вступления в альянс.

Об разговоре с Дудой президент сообщил в Telegram.

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"Завершили поздний и, как всегда, продуктивный разговор с Анджеем Дудой. Обсудили наши ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе. Мы понимаем важность сильных шагов Альянса по гарантиям безопасности для Украины. Спасибо за мощную оборонную поддержку со стороны Польши. Обсудили также дальнейшие первоочередные потребности для фронта. Благодарю Анджею за крепкую и непоколебимую позицию", — отметил украинский лидер.

Что предшествовало разговору

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда завтра, 12 июня, планируют встречу в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лидеры обсудят поддержку Украины на пути к НАТО, а также гарантии безопасности перед саммитом НАТО. Кроме того, они обратят внимание на европейский суверенитет и оборону.

Ситуация вокруг вступления Украины в НАТО

По мнению Макрона, Украине нужно предоставить гарантии безопасности и помочь вступить в НАТО.

Шольц действует осторожнее, однако считает, что Украину нужно поддержать.

Дуда настаивает на вступлении Украины в НАТО и предоставлении нашему государству гарантий безопасности.

Однако в альянсе мнения лидеров стран-участниц разбегаются по поводу вступления Украины в НАТО. Одни считают членство нашего государства в альянсе безоговорочным требованием, другие — что вступление невозможно во время войны.

Напомним, что гарантии безопасности для Украины до вступления в НАТО должны быть закреплены в письменной форме, а Вильнюсский саммит НАТО является "хорошей площадкой" для их подписания. Эти гарантии безопасности должны работать на защиту Украины до полноправного членства в Альянсе. Потому что только она является лучшей защитой для нас от российского агрессора.